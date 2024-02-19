РФ стерла Авдіївку з лиця землі: що відбувається зараз і куди відступили ЗСУ

Захопити це місто росіяни намагалися майже 10 років, але зрештою Авдіївка впала.

Авдіївка зараз на всіх шпальтах, події в місті сколихнули всю Україну. Відважні захисники стояли до останнього, але врешті відійшли на інші позиції.

Українські воїни розповіли, що насправді відбувалося у новому місті-привиді, а командування прокоментувало, чому так трапилося і чого чекати далі. Як вдалося уникнути котла, чому ЗСУ змушені були відступили, хто в цьому винен, чому цей хід називають запланованим, що відбувається нині на фронті і як далі можуть розвиватися події – йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Місто-привид

Небо над Авдіївкою почорніло. Фосфорними бомбами російська авіація підпалила танкер із мазутом та нафталіном. Від постійних обстрілів бійці 3-ї штурмової укривалися у підвалах коксохімічного заводу, у той час як їм на голову продовжувала сипатися стеля від безперервних російських ударів.

Українські воїни вийшли з Авдіївки на визначені позиції. Про це рішення в ніч проти 17 лютого оголосив новий головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський.

Станом на 19 лютого українські війська повністю вийшли з міста й зайняли нові позиції. Вихід із Авдіївки дозволив українським військовим уникнути повного оточення і не допустити нового “котла”.

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Захопити це місто росіяни намагалися майже 10 років, але зрештою Авдіївка впала. Від жовтня 2023-го окупанти навалилися усіма силами й почали стирати місто КАБами й усією наявною зброєю. Ці удари пробивали будь-яке перекриття, вони випалювали сотні квадратних метрів разом з усім живим. Після удару на місці укріплень, які тут облаштовували ще з 2014 року, тепер лише ями і вирви. Ворога не зупиняли й тисячні втрати свого особового складу щодоби, очевидно, ціна їх вже не цікавила.

Як українські військові відходили з Авдіївки

Власне, на підсилення сюди передислокували й 3-ю окрему штурмову бригаду. Заступник командира Максим Жорін каже, вже тоді було ясно, що стримати наступ росіян, які виставили величезну кількість своїх підрозділів, не вдасться.

3-тя ОШБ показала й моторошні кадри відходу з міста, кожен крок українських військових фактично був під прицілом росіян. Й навіть попри це, бійці 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади продовжили відстрілюватися від дронів противника на ходу.

На жаль, деякі наші військові потрапили у російський полон, багато бійців Україна втратила, хоча зазначають, в тих умовах, в яких боролися наші Збройні Сили – втрати менші, аніж у противника.

Втрати ворога

Майже за п'ять місяців спроб взяти Авдіївку російська армія втратила щонайменше 17 тис. солдатів та офіцерів. Про це заявляв представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Загальна цифра втрат окупантів там – щонайменше 47 тис. осіб, убитими та пораненими.

Про точні цифри українських втрат наразі нічого невідомо, однак президент Зеленський уточнив, що в Авдіївці на одного українця приходилося сім росіян.

Вихід з міста - найтяжча операція

У всіх підручниках відхід від позицій – найнебезпечніша операція. Вивести тисячі бійців з майже оточеного міста та ще й під вогневим контролем шляхів, коли в тебе снарядний голод, а ворог навпаки мріє про розгромний котел – непідйомне завдання. Та окрема Третя штурмова впоралася. Наших воїнів із Авдіївки вивели, а паралельно пошматували щонайменше 3 ворожих бригади до стану повної розкомплектації.

Що далі?

Та що буде далі відбуватися на Донецькому напрямку? Свої прогнози роблять військові експерти. Ті побоюються, що після втрати Авдіївки ворог почне тиснути активніше на Куп'янськ і Часів Яр. Про це сказав "УНІАН" керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко:

"Нашим військам треба відійти й з флангів, де вони перебували. Нам треба зараз підстрахувати також Мар'їнський напрямок і Вугледар – над ними всіма зараз буде нависати ворог і там теж може відбуватися тактичний відхід з певних позицій. Під це і створюються певні оборонні рубежі, щоб далі вдало стримувати ворога".

Заступник командира 3 ОШБ Жорін натомість спростовує побоювання деяких військових експертів, які заявляли, що тепер українські війська відкотяться ледь не до Покровська.

Міністр оборони Рустем Умєров теж зробив висновки, чому так трапилося, але водночас заспокоїв українців – каже, Авдіївку ми повернемо.

Причини втрати міста

Втрата Авдіївки – це і промах США, що визнав і сам Джо Байден, адже одна з причин падіння міста – послаблення допомоги від Америки. Про це заявив президент Зеленський в ексклюзивному коментарі “Інтеру”.

І вже є перші заяви про нове постачання зброї, втім залишаються країни, які відкрито зволікають з допомогою для України.

Отож, одна з причин втрати Авдіївки - брак зброї, плюс на це наклався і особистий наказ Путіна, якому терміново потрібна була хоча б якась перемога напередодні виборів. Саме тому росіяни усіма силами навалилися на Авдіївку. Від “Кієв за 3 дня” до захоплення Авдіївки…

На яке місто тепер поклали око росіяни?

Водночас Путін явно не збавляє апетити, тож тепер постає і питання, куди далі можуть поперти російські війська.

Такою ціллю називають Куп'янськ. За словами експерта Олександра Мусієнка, тепер це місто для ворога стане "дуже амбітною ціллю":

"Для росіян дуже бажано було б зараз вийти на Оскіл, захопити Куп'янськ, потім рухатися на з'єднання з Лиманським угрупованням. І далі вони можуть розвинути цей наступ до північної частини Донецької області та паралельно загрожувати Харківщині".

Куп’янськ теж під постійним вогнем, але там ворог наразі не проривається. Наші військові продовжують героїчну оборону від ворога.

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АВДІЇВКА: росіяни стерли місто з лиця землі! Що відбувається зараз і де ЗСУ?

Нагадаємо, українські військові у ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки.

Українські військові показали евакуацію однієї з останніх жительок Авдіївки.

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