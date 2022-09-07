РФ тероризує цивільних на окупованих територіях: історія кримського активіста, якого викрали у Генічеську

Життя на окупованих Росією територіях – це постійне ходіння по лезу. Цивільних викрадають та незаконно ув'язнюють.

До нас звернулись родина та адвокат громадського активіста, колишнього військового кримчанина, що після анексії півострова жив у Генічеську. Олексій Кисельов зараз перебуває у Сімферопольському СІЗО.

За яких умов його викрали, в яких умовах перебувають незаконно ув'язнені українці та як вибратися з російських підвалів і колоній, розповіла кореспондентка ТСН Ніна Грушецька.

Олексій Кисельов - капітан першого рангу у відставці. Після окупації Криму переїхав у Генічеськ, що на Херсонщині. Під час окупації волонтерив. Однак 22 липня Олексій зник.

"Сусіди нам сказали, що так як вони думали, що це вже як звичайно. Тобто це така буденність для людей. Оця от тиха окупація. Люди не усвідомлюють, що це означає. Зараз для людей буденністю стало те, що інших людей можуть викрасти, тримати на підвалі, катувати або повернути, або ні, і людина зникне десь", - розповідає невістка зниклого Олексія Марія Мельникова.

Спочатку його тримали у підвалі на Херсонщині. Там, як розповідає невістка Марія, катували електричним струмом, постійно били та намагались вивідати інформацію про українських військових.

Далі, 27 липня, переправили до Криму - у Сімферопольське СІЗО.

"Після пяти днів його привезли на кордон з Кримом, оформили як наче він перетнув кордон", - говрить син Олексія Артем Кисельов.

На думку юристів, окупанти намагаються приховати оці 5 днів до перетину адмінкордону з півостровом, бо переміщення таких як Олексій – це воєнний злочин. "Міжнародне гуманітарне право забороняє переміщувати цивільне населення навіть в межах окупованих територій. Як зробити територію своєю? Вивезти населення, яке там є, привезти своє населення", - пояснює юрист.

Нині Олексію інкримінують участь у кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана, який 1 червня в Росії назвали терористичним формуванням.

Злочинний суд має відбутися за два місяці. Олексію загрожує від 8 до 15 років в'язниці.

Скільки ще цивільних українців нині чекають на неіснуючий "справедливий суд" держави-злочинця точно сказати неможливо.

"Ми ведемо статистику разом і по військових, і по цивільних... Це понад 6 тисяч звернень різного роду", - повідомляє представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"850 осіб це неурядові організації фіксують. На рівні ОБСЄ і ООН десь 250. І Україна говорить про те, що десь близько тисячі осіб цивільних", - додає юрист.

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Однак Росія реальні цифри приховує. "Відповідна статистика збирається, але ми розуміємо, не всі злочини, які відбуваються на окупованій території, оперативно вдається зафіксувати….в реальному часі відбувається порушення прав людини", - наголошує Андрій Юсов.

Окупанти постійно порушують положення 3-ї і 4-ї Женевських конвенцій. Росіяни порушують і правила утримання щодо місця і умов.

У справі проти Олексія юристи нарахували мінімум 5 воєнних злочинів. "Незаконне позбавлення свободи. Це раз. Катування - два. Примусове переміщання - три. Потенційне привласнення майна - чотири. Порушення права на справедливий суд – п'ять", - наголошує юрист.

Родина дуже сподівається, що Олексія вдасться витягнути з окупованої території, наприклад, обміняти.

"З військовополоненими легше. Тому що це міжнародне право, це Женевські конвенції, це нормативна база, на яку ми можемо посилатись. Коли ми говоримо про цивільних осіб – це просто тероризм", - зауважує представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Аби збільшити шанси на повернення додому незаконно утриманих, в Координаційному центрі закликають звертатися до правоохоронних органів та в офіційні установи. "Треба прийти до поліції. Написати заяву. Має бути відкрите провадження. Рідні мають отримати статус потерпілої сторони. Далі треба інформацію передати до інформаційного бюро", - радить Андрій Юсов.

Ну і важливо фіксувати факти злочинів, аби окупанти відповіли перед законом. За подібні воєнні злочини Кримінальний Кодекс України передбачає від 8 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Щодо міжнародного покарання – Римський статут Кримінального суду ще жорсткіше ставиться до воєнних злочинів - до 30 років в'язниці чи довічне.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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