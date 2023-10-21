РФ тримає біля кордону контингент військ – Сергій Попко відповів, чи є загроза нового наступу на Київ

Сергій Попко розповів про оборонні укріплення навколо Києва та чи наважиться армія РФ знову піти у наступ на столицю.

Навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів. А перший рубіж – розташовани досить далеко від столиці. Побудовані надійні системи вогневого ураження противника; інженерних загороджень всіх типів; протиповітряної та протитанкової оборони; всебічного забезпечення тощо.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua. розповів очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, відповівши, чи є повторна загроза наступу російських військ на столицю.

Очільник КМВА також зазначив, що крім того безперервно удосконалюються системи управління угрупованням, організацію ефективної взаємодії з органами виконавчої влади в Києві. Також виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення. Все це сплановано і проводиться систематично.

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"Війна триває. І триває вона на всій території України. Не тільки на лінії боєзіткнення. Досвід початку повномасштабного вторгнення довів, що небезпека може виникнути з будь-якого напряму. І, зокрема, з північного. Розвідка уважно слідкує за силами і засобами противника. Зокрема, ми знаємо, що в республіці Білорусь відбувається черговий етап перевірки бойової готовності їхніх Збройних сил. Крім того, ворог тримає в прилеглих до кордону областях контингент військ аби завадити нам перекидати наші сили на фронт – на південь та схід", - зазначив він.

Попко пояснив, що біля північного кордону України противник активно зводить інженерні та мінні загородження. Проте ударних угрупувань, які б несли зараз загрозу повторного наступу окупантів з півночі розвідка не фіксує.

"Але це не привід розслаблятися. Тому, відповідно, на певних напрямках ми підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів. Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань. Також ми постійно вдосконалюємо нашу оборону з північного напрямку. Тому угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, систематично проводить тренування щодо підготовки та ведення можливої оборонної операції в умовах наступу противника на столицю", - резюмував Сергій Попко.

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