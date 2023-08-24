Росія вбила тисячі цивільних в Україні: найкривавіші теракти окупантів від початку повномасштабної війни (фото)

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546 днів (станом на 24 серпня 2023 року).

Від початку повномасштабної війни Росії проти України, за останніми даними ООН, загинуло 9 369 тисяч цивільних українців, ще 16 646 були поранені. Реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, а багато повідомлень потребують підтвердження.

Сайт ТСН.ua зібрав найкривавіші злочини країни-терористки проти мирних мешканців від початку повномаштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Дніпро

Трагедія у Дніпрі, яка забрала життя 46 людей, сталася 14 січня 2023 року. У суботу, коли більшість мешканців перебували вдома, Росія вдарила ракетою Х-22 по багатоповерхівці на набережній. Ще 80 людей були поранені.

В одній з квартир у цьому будинку загинула майже вся сім'я Фігурних. Із семи родичів врятувати вдалося тільки одну жінку. Майже добу під завалами перебувала 27-річна Катерина Зеленська. Вона має вади слуху, тому не могла кликати про допомогу. У трагедії жінка втратила чоловіка та однорічного сина, а її саму дивом врятували.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня / Фото: із соцмереж

Запоріжжя

30 серпня 2022 року росіяни обстріляли цивільну колону на виїзді з Запоріжжя. Тоді люди зібралися в пункті пропуску для виїзду до родичів на тимчасово окуповану територію. У цей момент ворог випустив по цивільним 16 ракет із застосуванням зенітно-ракетного комплексу "С-300". Загинуло 32 людини, ще 86 були поранені.

Ракетний удар по Запоріжжю

Ще одна жахлива трагедія в Запоріжжі сталася 9 жовтня 2022 року. Російська армія завдала удару по місту, застосувавши 12 ракет. Майже всі вони влучили в житлові будинки. Загинуло 17 людей, ще 89 були поранені.

За кілька днів до цього, 6 жовтня, окупанти також вгатили по житловому сектору, коли люди спали. Загинуло 19 мешканців.

Краматорськ

Російський ракетний удар по вокзалу в Краматорську (Донецька область) стався 8 квітня 2022 року. Під час атаки там перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. Ракета “Точка-У” влучила в тимчасовий зал очікування. Загинула 61 людина, ще 121 отримала поранення.

Ракетний удар по Краматорську / Фото: gettyimages.com

Часів Яр

Ввечері 9 липня 222 року російські війська ракетами з "Ураганів" атакували місто Часів Яр (Донецька область). Ракети влучили у п’ятиповерхівку, в якій повністю зруйнувалися два під'їзди. Під завалами опинилися десятки людей. Це один із найбільших ударів РФ за кількістю вбитих цивільних. Загинуло 48 людей, серед них і дев’ятирічний хлопчик, який помер разом із мамою.

Часів Яр, ракетний удар / Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Кривий Ріг

Внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу (Дніпропетровська область) 13 червня 2023 року загинуло 12 людей, постраждало 28. Ворог серед ночі випустив по місту шість ракет. Ушкодження отримали понад 70 житлових будинків. Також постраждали три школи і будівлі ще двох навчальних закладів.

Ракетний удар по Кривому Рогу / Фото: Associated Press

Чаплине

На День незалежності України, 24 серпня 2022 року, окупанти завдали кілька ракетних ударів по селищу Чаплине (Дніпропетровська область), де розташована залізнична станція. У результаті загорілися вагони пасажирського потяга. Загинуло 25 людей, ще 31 постраждало. Серед жертв – пасажири потяга, люди, які перебували в авто біля залізниці та мешканці будинку, розташованого поруч.

Ракетний удар по Чаплине / Фото: "Оперативний ЗСУ"

Ізюм

9 березня 2022 року, коли точилися запеклі бої за Ізюм (Харківська область), російські окупанти скинули на житловий будинок авіабомбу. Там у підвалі ховалися десятки людей. За офіційними даними, загинуло 44. Утім, серед списків загиблих місцеві не дорахувалися ще 10-тьох сусідів. Росіяни не пускали рятувальників на допомогу до місця трагедії майже три тижні. А завали змогли почати розбирати лише через півтора року.

Авіаудар по Іюму

Кременчук

Ракетний удар по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці (Полтавська область) росіяни завдали 27 червня 2022 року. На момент атаки там перебувала понад тисяча цивільних людей. Загинули 22 людини, ще майже 70 отримали поранення.

Ракетний удар по Кременчуку / Фото: Дмитро Лунін

Десна

Вранці 25 червня 2022 року російська армія випустила 20 ракет по селищу Десна (Чернігівська область). Під уламками загинуло 87 людей.

Чернігів

Внаслідок бомбардування житлових кварталів російською авіацією у Чернігові 3 березня 2022 року загинуло 47 людей, 18 було поранено. Після влучання снарядів мешканці повилітали зі своїх квартир просто на асфальт, отримали травми, несумісні з життям, втратили кінцівки.

Обстріл Чернігова

Ще одна страшна трагедія у Чернігові сталася 16 березня 2022 року. Російські військові розстріляли людей, які стояли в черзі по хліб. Загинуло 16 українців.

Бородянка

У Бородянці (Київська область) російські окупанти повністю знищили вісім багатоповерхових будинків, ще 32 були пошкоджено частково. Протягом 1-3 березня 2022 року лише від бомбардувань під завалами загинула 41 людина.

Бородянка / Фото: Associated Press

Макарів

7 березня 2022 року росіяни завдали авіаудару по Макарову (Київська область). Ворожий снаряд влучив на територію держпідприємства "Макарівський хлібозавод". Загинуло 13 людей, ще щонайменше п’ять постраждали.

Вінниця

В одну мить 14 липня 2022 року росіяни вбили 29 людей у Вінниці. Дві ворожих ракети влучили в будинок культури, де планувався благодійний концерт, третя вдарила по площі поблизу медичного центру. У вогняному пеклі опинилися десятки людей. Серед загиблих була чотирирічна Ліза. Кадри із закривавленим дитячим візочком тоді облетіли весь світ. Її маму лікарі змогли врятувати.

Ракетний удар по Вінниці / Фото: Associated Press

Умань

23 людини загинуло внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані (Черкаська область) вночі 28 квітня. Найменшому загиблому хлопчику було півтора роки. Окупанти майже повністю знищили один під'їзд – це 27 квартир.

Ракетний удар по Умані / Фото: Суспільне

Суми

7 березня 2022 року російська армія завдала авіаційного удару по житловому сектору Сум. Один житловий будинок був повністю зруйнований, частково ще 16. Загинуло 22 людини.

Білогорівка

У Білогорівці (Луганська область) окупанти скинули авіабомбу на школу, у той час коли там переховувалися місцеві мешканці. Трагедія сталася 7 травня 2022 року. Оскільки удар був дуже потужним, то шансів у людей вижити практично не було. Загинуло 60 людей, ще 27 отримали поранення.

Обстріл Білогорівки / Фото: Сергій Гайдай

Куп’янськ

25 вересня 2022 року російська армія розстріляли цивільну колону в "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. Жертвами стали 24 людини, серед яких було 13 дітей та одна вагітна жінка.

Харків

1 березня 2022 року у Харкові сталася трагедія, яка забрала життя 29 людей. Постраждали ще 35. Російські терористи завдали удару двома ракетами “Калібр” по приміщенню Харківської обласної військової адміністрації на площі Свободи.

17 березня 2022 року росіяни обстріляли гуртожиток у Харкові. Тоді російський "Іскандер" менше ніж за годину до настання комендантської години влетів у будинок, в якому перебували багато мешканців. Вже вранці наступного дня окупанти завдали ще одну серію ударів ракетами по місту. Загинуло 25 людей, ще 35 постраждало.

Ракетний удар по Харкову

Миколаїв

У Миколаєві 29 березня 2022 року росіяни вбили 37 людей. Окупанти здійснили атаку на Миколаївську Обласну військову адміністрацію, ракета пробила будівлю. Жертвами злочину стали мирні люди, які виконували свою роботу.

Ракетний удар по Миколаєву / Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

Херсон

Коли у світі готувалися до Різдва, російські терористи масовано обстріляли центр Херсона. 24 грудня 2022 року окупанти атакували цивільні об'єкти: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. 11 людей загинуло, ще 64 були поранені.

Маріуполь

Порахувати, скільки українців росіяни вбили в тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) наразі неможливо. Одним із найжахливіших злочинів окупантів став авіаудар по будівлі драматичного театру 16 березня 2022 року. Там ховалися сотні мирних маріупольці, які втратили житло через обстріли російської армії. Атака на театр забрала життя близько 600 людей.

Авіаудар по Маріуполю / Фото: Маріупольська міська рада

20 березня 2022 року окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Кількість жертв невідома.

Вічна пам'ять усім загиблим від російської агресії в Україні.

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