РФ влаштувала другу поспіль атаку по Україні: які міста були під прицілом і які наслідки

У Повітряних силах повідомили, що радіотехнічні війська виявили та супроводжували 91 російський засіб повітряного нападу.

Російські війська влаштували другу поспіль масштабну атаку по Україні ракетами і дронами. Ворожі удари у ніч проти 27 серпня були спрямовані на Київ та область, на Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницьку область.

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Росіяни запустили вночі по Україні різні типи ракет та ударні безпілотники "Шахед". Зокрема, за даними Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував аеробалістичними ракетами "Кинджал" та крилатими ракетами Х-101. Ракети заходили до повітряного простору України з Брянської області на Чернігівську. Далі ворожі цілі прямували в бік Києва, півдня та заходу України.

Атака на Київ та область

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Київ відбивав комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Як повідомили в КМВА, у Дніпровському районі столиці уламки впали на лісопаркову зону. Там загорілась лісова підстилка на площі до 50 кв. м.

Також уламки впали у лісопарковій зоні Деснянського району. Там теж виникла пожежа. Оперативні служби прямують на місце. Інформації про постраждалих унаслідок атаки немає.

Щодо Київської області, то начальник ОВА Руслан Кравченко повідомив, що в регіоні працювала ППО. Тривога тривала понад 8 годин.

"Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", – заявив Кравченко.

Через падіння уламків загорілися травʼяний настил та лісова підстилка поза межами населених пунктів у декількох громадах Київщини. Пожежі ліквідовані.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Атака по Запоріжжю

Окупанти вночі атакували Запоріжжя та район дронами "Шахед": за попередніми даними, завдали сім ударів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки загинули чоловік та жінка, ще четверо людей зазнали поранень.

У лікарні перебувають:

86-річна жінка у важкому стані через опіки понад 54% тіла;

59-річний чоловік у стані середньої тяжкості;

30-річна та 56-річна жінки з легкими травмами.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, загорілась трава на відкритій території.

Руйнування у Запоріжжі внаслідок атаки в ніч проти 27 серпня / Фото: телеграм-канал Івана Федорова

Руйнування у Запоріжжі внаслідок атаки в ніч проти 27 серпня / Фото: телеграм-канал Івана Федорова

Руйнування у Запоріжжі внаслідок атаки в ніч проти 27 серпня / Фото: телеграм-канал Івана Федорова

Удар по Кривому Рогу

Пізно ввечері 26 серпня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу і влучили в готель "Аврора". Будівля готелю зруйнована.

Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Ще п’ятеро людей постраждали. Так, 43-річна жінка опинилася в лікарні у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік у середньої тяжкості. Ще троє постраждалих оговтуватимуться вдома.

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Станом на ранок 27 серпня не відома доля ще двох людей. Їх шукають під завалами, триває рятувальна операція.

У Кривому Розі також пошкоджені також шість магазинів, чотири багатоповерхівки, вісім авто.

Додамо, як повідомив вранці очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уночі сили ППО збили над областю чотири "Шахеди".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни УДАРОМ ЗНИЩИЛИ ГОТЕЛЬ у Кривому Розі! Загиблі та поранені! Під завалами - люди!

Руйнування у Кривому Розі внаслідок ракетного удару / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування у Кривому Розі внаслідок ракетного удару / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування у Кривому Розі внаслідок ракетного удару / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Атака по Хмельницькій області

Ворог атакував Хмельницьку область ракетами та дронами. Сили ППО збили вісім повітряних цілей. В результаті атаки постраждав чоловік.

"Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. Разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку, отримав контузію", – повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Він додав, що станом на ранок на Хмельниччині повністю відновлено електропостачання. Однак через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень світла.

Скільки цілей збила ППО

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що вночі радіотехнічні війська виявили та супроводжували 91 російський засіб повітряного нападу. Над Україною було збито п’ять крилатих ракет та 60 ударних безпілотників.

Так, окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними дронами:

трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Липецької області);

балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);

крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької області);

п’ятьома крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області);

81 ударним дроном типу Shahed (із Єйська та Курської області).

Станом на 9:00 в результаті бойової роботи ППО збила 5 крилатих ракет Х-101 та 60 ударних дронів Shahed-131/136.

"Десять ворожих безпілотників локаційно втачені (імовірно, впали) на території України, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України", – написав Олещук у Мережі.

Бойова робота велась у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Кількість ворожих цілей, які ППО збила в ніч проти 27 серпня / Інфографіка: телеграм-канал Миколи Олещука

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 8:00 27 серпня. ДРУГА ПОСПІЛЬ МАСОВАНА АТАКА ПО УКРАЇНІ!

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