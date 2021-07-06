РФ заборонила використовувати назву "Шампанське" для іноземних напоїв: що каже світ та знавці ринку

Влада РФ мотивує такий крок нібито захистом інтересів російського виробника.

Росія вкотре шокувала світ, заборонивши використовувати назву "Шампанське" для всіх напоїв, крім тих, що вироблені в самій Росії. Зокрема під заборону потрапили вина з французької провінції Шампань, єдині в світі, що мають право використовувати цю назву, згідно з міжнародними правилами.

Попри абсурдність російського закону - один із французьких виробників уже погодився передрукувати етикетки, аби не втратити цього ринку. Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

Після розгрому Наполеона російські казаки громили підвали з шампанським у Парижі. Коли про це дізналась мадам Кліко, вона сказала: нічого, вони потім заплатять за це. Так і сталось: від того часу шампанське стало дуже популярним напоєм в Росії.

Та дуже скоро росіяни почали виробляти власні аналоги вишуканих французьких вин, не соромлячись називати їх бордо чи шампанське. Французькі винороби роками боролись за свої географічні назви, аж поки в тридцятих роках минулого століття не закріпили їх законом. Однак СРСР, який в тоді утворився на теренах колишньої імперії, над такою делікатністю лише посміявся. Будь-який "шмурдяк" продавався як шампанське. Бо догоджати капіталістам - дурниці, та й хто ж з радянських людей за залізною завісою міг розуміти різницю.

Росія пішла ще далі. Новий закон шампанським дозволяє називати лише російські вина, а французів зобов'язав указати на пляшці, що їхній продукт - ігристе вино. Щоправда, йдеться лише про технічну етикетку на звороті пляшки. На головній може залишитись оригінальна назва латиницею. І все ж абсурдність такого кроку обурила не лише французів.

Новини світу: Росія заборонила використовувати назву "Шампанське" для іноземних напоїв

В Україні нині триває перехідний період, коли виробники коньяку, хересу чи шампанського мають відмовитись від цих географічних назв. Для коньяку досі шукають нову назву, обирають між бренді та україномовими замінниками - бурштин, дубовик та навіть укрн'як. А шампанське чимало виноробів уже перейменували в ігристе. На одній з одеських приватних виноробень дуже здивовані відсутністю рішучого протесту з боку французів на російське зухвальство.

Офіційно російська влада мотивує такий крок нібито захистом інтересів свого виробника. Знавці ринку вважають це нісенітницею. Один з найбільших виробників французького шампанського проковтнув зухвалість та заявив, що передрукує технічну етикетку. Комітет Шампань висловив обурення. Єврокомісія - занепокоєння. Уряд Франції поки що мовчить.

Нагадаємо, чому поняття "російське шампанське" є абсурдним та що кажуть у Європі. Глава Кремля Володимир Путін в п'ятницю, 2 липня, підписав поправки до закону про регулювання алкогольної продукції, за якими тепер у РФ дозволяється застосовувати назву "ігристе вино (шампанське)" тільки щодо вин, які виробляються російськими виробниками.

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