РФ збудувала 3 лінії оборони: експерт спрогнозував, які відбуватиметься звільнення Мелітополя та Криму

Головний розвідник України Кирило Буданов запевнив, що український план щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується. Він знову підтвердив свій прогноз щодо того, що ЗСУ вже до кінця цієї весни зайдуть в Крим.

Наскільки це реально і чи почнеться в окупантів паніка після цих слів, розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Колаборанти і окупанти в паніці тікають з Криму

За його словами, паніка на півострові вже є. Адже військове керівництво РФ і колаоранти вивозять свої родини до РФ. Колаборанти особливо нервують, тому що вони будуть потрапляти не під міжнародний трибунал, під який мають потрапити люди, які здійснили військовий злочин. Це українські громадяни і вони будуть засуджені нашим кримінальним судом за державну зраду — 111 ст. Кримінального кодексу України.

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"За це передбачені великі терміни покарання. Вони це розуміють. Якщо навіть вони не брали участь в бойових діях, все одно вони потрапляють під цю статтю. Тому вони вивозять свої родини. Аксьонов збирається створити свою власну приватну військову кампанію “Конвой”. Я думаю, це все для самозаспокоєння. Нічого їм не вдасться. Я думаю, що ми зайдемо в Крим і ми його звільнимо. В який спосіб — я не думаю, що це будуть якісь лобові атаки, це буде “бавовна” та інші засоби", — каже Гетьман.

Експерт певен, що Генштаб ЗСУ вже проробив всі можливі варіанти дій і вони точно відбудуться з мінімальними втратами живої сили, особового складу і техніки з нашого боку.

Боротьба за Мелітополь

Також Олексій Гетьман прокоментував те, що окупанти вже активно готуються до боротьби за Мелітополь. Вони збудували три лінії оборони, будують ще кілька.

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"Вони намагалися з Мелітополя зробити військову базу, на якій можна зберігати зброю, техніку — своєрідний центр керування всім цим південним угрупованням. Вони чудово розуміють, що наша мета — відрізати Крим і це угруповання, яке знаходиться біля Криму від континентальної частини Росії, щоб вони по суходолу не могли постачати все, що необхідне для ведення бойових дій, щоб залишився тільки кримський міст, який не в змозі перевозити таку кількість зброї та техніки, яка потрібна для того угруповання. Тому вони дійсно будують фортифікаційні споруди, риють окопи, намагаються якось утримати це місто. Хай пробують. Все одно ми будемо визволяти наші території. Вони перейшли до оборони, але це не означає, що ми якось відмінимо наші наступальні дії. Ми будемо робити наступальні дії, враховуючи ті фортифікації, які побудовані РФ. Все одно ми наші території звільнимо. У нас вже є всі сили та засоби, щоб це зробити", — наголосив експерт.

Наслідки звільнення Криму

На думку Гетьмана, після деокупації Криму почнуться якісь руйнівні рухи всередині самої РФ — у великих містах, в далечині від лінії фронту.

"Тому що еліта РФ, яка побудована Путіним, тому ж самому Путіну це не вибачить. Бо для них Крим — це щось сакральне і втрата Криму буде великим ударом по керівництву РФ. Складається один ланцюжок, ходять розмови, що це Україна напала на Росію, на суверенний Крим і так далі. Вони готуються. Пропаганда діє і, на жаль, впливає на деяких наших союзників. Вони до цього багато років готувались і відпрацьовували свій пропагандистський механізм. Вони застосовують його зараз по повній програмі. На це треба звертати увагу, що на полі бою ми перемагаємо ворога, а в інформаційній війні ворог дуже потужний. Треба всім зосередитись і давати відсіч", — підсумував екперт.