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Рятувальник у перші дні війни відмовився від служби у ДСНС: його судили та покарали
У Києві рятувальник у перші дні війни ухилився від службових обов’язків. Його судили та покарали.
У Києві до 2 років іспитового терміну засудили колишнього рятувальника, який у перші дні війни відмовився від служби у ДСНС України.
Про це йдеться у вироку Святошинського райсуду м. Києва.
За даними суду, чоловік у 2018 року почав працювати у ДСНС України. Він 22 лютого 2022 року подав рапорт з проханням звільнити його зі служби.
«Пожежний-рятувальник 9-ДПРЧ ГУ ДСНС України у м. Києві прибув до Святошинського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві та повідомив, що не бажає в подальшому проходити службу в органах та підрозділах ДСНС України та подав рапорт з проханням звільнити його за систематичне невиконання ним умов контракту, у якому вказав, що не має бажання виконувати умови контракту служби цивільного захисту та вимоги Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу», — йдеться у матеріалах справи.
Свої дії чоловік аргументував «втратою інтересу до професії». У матеріалах суду йдеться, що «від 28.02.2022 та в подальшому в порушення нормативно-правових актів, діючи умисно, в умовах особливого періоду, пов`язаного з оголошенням воєнного стану, без дозволу безпосереднього керівника та без поважних причин ухилився від проходження служби цивільного захисту».
Під час досудового розслідування чоловік провину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд затвердив документ та визнав колишнього рятувальника винним за ст. 336-1 КК України та засудив його до 2 років іспитового терміну.
Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ зруйноване колишнє посольство однієї з європейських країн.