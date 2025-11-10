Рятувальники не встигли вчасно приїхати на пожежу: на Рівненщині шоковані станом дороги

Дорога на Рівненщині / © ТСН

У селі Кононичі Рівненської області обурені через стан дороги. Люди кажуть, що через це до них довго їдуть пожежники чи медики.

За ремонт шляху державного значення, стверджують, їм обіцяли взятися ще влітку та донині жодної ями не залатали.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

У селі спалахнув будинок військовослужбовця. Поки рятувальник їхали, місцеві намагались самостійно ліквідувати займання. Від повного знищення врятували кілька кімнат. Дах встиг вигоріти.

Олександр боронить Україну. Відпустили на кілька днів додому, хоч накрити хату, щоб дощем не залило.

Дружину та дітей до себе прийняли жити родичі. Певні, якби рятувальники могли приїхати швидше, таких наслідків не було. Пані Ірина каже, сама тричі дзвонила. Вони все були в дорозі.

Люди кажуть, що дорога державного значення, яка веде до їхнього села вся у ямах.

Веде дорога до села Каноничі з колишнього райцентру. З цим шляхом у кожного своя історія, зокрема те, що швидка їхала більше, як 20 хвилин.

Загиблого на фронті сина Ірини Ісмаїлової теж везли цією дорогою.

«Я згадую і мені болить воно. Трималася за двері, щоб та труна не вискочила з машини», — каже вона.

Жінка каже, тяжко говорити, бо ще на тій дорозі на скутері ще й її донька травмувалася. Каже, люди повз проїздили і підняли. А те, що тутешні водії постійні клієнти автосервісів, кажуть, і говорити годі.

Люди писали листи, просяться на прийоми. Водночас сільський голова каже, теж звертався до обласного керівництва.

«Визначили дійсно, що стан дороги такий, що потребує негайного ремонту і було обіцяно віднайти шляхи, як зробити ремонт цієї дороги. Обіцялося в липні розпочати», — каже Віктор Семчук.

У профільній службі кажуть, фінанси обмежені, а є і пріоритетніші дороги. Стверджують, ще раніше пропонували громаді зусилля об’єднати, а ті мовляв довго тягнули.

«На початку вересня громада звернулася, що готова виділити 300 тисяч гривень на співфінансування, до яких ми додали втричі більше», — каже заступник керівника Служби відновлення і розвитку інфраструктуру Рівненщини Дмитро Леонтіюк.

Відтоді тричі оголошували тендер та підрядників не знайшлося. Оголошувати тендер ще — сенсу немає. Кінець року на носі. Та все ж кажуть, по можливості щось таки підлатають.

На якісь серйозніші ремонти цієї дороги можна буде розраховувати хіба вже в 2026. Якщо будуть гроші і те ж таки співфінансування з громадою.

