"Рятуйте мою дитину": жителі Києва розповіли про моторошний обстріл та загиблих

Наслідки атаки на Київ / © Associated Press

Росіяни напередодні масовано обстріляли Київ. Окупанти били ракетами та дронами по столиці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Атака на будинок у Києві

Росіяни атакували 5-поверховий житловий будинок у Солом’янському районі Києва. Ворожий удар прийшовся на третій та четвертий поверхи. Не витримав ані фасад, ні перекриття в квартирі, а людські оселі в ту ж мить охопило сильне полум’я.

«Я спала і від сильного звуку одразу побігла сусідка, почала дуже сильно кричати: «Рятуйте мою дитину». Дуже велика була пожежа і не зразу змогли загасити, людей виносили з балконів», — каже потерпіла Ілона Коваленко.



Ілона та її 85-річна бабуся, з якою вони на момент удару спали в квартирі на 3-му поверсі, дивом не постраждали. Обидві відбулися переляком, тоді як за сусідською стіною рятувальники ДСНС витягали з-під завалів тіло 12-річної дівчинки. На дитину впала бетонна плита.

«Я вчора бачила з балкону цю дівчинку. Вона з татом виходила до машини, кудись їздили», — каже Ілона.

Обстріл Інституту кардіології

Атакували окупанти також Інститут кардіології імені Стражеска. Зранку уламок ворожого «Шахеда» залетів просто в сестринську на четвертому поверсі. На момент удару там була медсестра, яка навіть в тривогу виконувала свою роботу і загинула. Поряд в сусідній палаті без ознак життя знайшли і її пацієнта. Також всі інші 150 людей з хворим серцем у цьому корпусі теж були на межі.



«Завдано великої психотравми пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, це може спричинити ускладнення перебігу вже й так важкого стану», — каже Володимир Коваленко, генеральний директор Національного наукового центру «Інститут кардіології імені Стражеска».

Загалом, внаслідок російської комбінованої атаки у Києві відомо про чотирьох загиблих і про руйнування у двадцяти локаціях столиці.

Наслідки атаки РФ на Київщині

Суцільні руїни та розруха — такий вигляд нині має передмістя столиці. Внаслідок ворожої атаки тут знищено оселі людей і фактично знесено цілу вулицю.

Гори цегли, арматури та спалені вщент автівки — такий вигляд зараз має житловий комплекс в Петропавлівській Борщагівці. Ця локація у Київській області постраждала чи не найбільше.

«Я була в бомбосховищі і почула, як летить свист ракети, і тоді я прикрила двері і почула вибух — все було темно», — каже потерпіла Марина Шевкунова.

Укриття у власному домі, де ховалася під час атаки, показує пані Марина. Від ударної хвилі тут вирвало броньовані двері, а на східцях видніються краплі крові її сина. Коли почув потужний вибух, він босоніж по уламках скла біг до сховища.

Тільки якимось дивом живими залишилися й усі сусіди, хоча від їхнього будинку залишились самі звалища будматеріалів.

Загалом, 10 приватних будинків пошкоджено у Петропавлівській Борщагівці. А три — знищено повністю.

Втім, на усіх місцях атак, як на Київщині, так і у Києві, всі небайдужі люди та волонтери спільними зусиллями практично одразу розпочали долати наслідки обстрілів.

