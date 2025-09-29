- Дата публікації
"Рятуйте мою дитину": жителі Києва розповіли про моторошний обстріл та загиблих
Росіяни напередодні атакували Київ та область ракетами та дронами.
Росіяни напередодні масовано обстріляли Київ. Окупанти били ракетами та дронами по столиці.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Атака на будинок у Києві
Росіяни атакували 5-поверховий житловий будинок у Солом’янському районі Києва. Ворожий удар прийшовся на третій та четвертий поверхи. Не витримав ані фасад, ні перекриття в квартирі, а людські оселі в ту ж мить охопило сильне полум’я.
«Я спала і від сильного звуку одразу побігла сусідка, почала дуже сильно кричати: «Рятуйте мою дитину». Дуже велика була пожежа і не зразу змогли загасити, людей виносили з балконів», — каже потерпіла Ілона Коваленко.
Ілона та її 85-річна бабуся, з якою вони на момент удару спали в квартирі на 3-му поверсі, дивом не постраждали. Обидві відбулися переляком, тоді як за сусідською стіною рятувальники ДСНС витягали з-під завалів тіло 12-річної дівчинки. На дитину впала бетонна плита.
«Я вчора бачила з балкону цю дівчинку. Вона з татом виходила до машини, кудись їздили», — каже Ілона.
Обстріл Інституту кардіології
Атакували окупанти також Інститут кардіології імені Стражеска. Зранку уламок ворожого «Шахеда» залетів просто в сестринську на четвертому поверсі. На момент удару там була медсестра, яка навіть в тривогу виконувала свою роботу і загинула. Поряд в сусідній палаті без ознак життя знайшли і її пацієнта. Також всі інші 150 людей з хворим серцем у цьому корпусі теж були на межі.
«Завдано великої психотравми пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, це може спричинити ускладнення перебігу вже й так важкого стану», — каже Володимир Коваленко, генеральний директор Національного наукового центру «Інститут кардіології імені Стражеска».
Загалом, внаслідок російської комбінованої атаки у Києві відомо про чотирьох загиблих і про руйнування у двадцяти локаціях столиці.
Наслідки атаки РФ на Київщині
Суцільні руїни та розруха — такий вигляд нині має передмістя столиці. Внаслідок ворожої атаки тут знищено оселі людей і фактично знесено цілу вулицю.
Гори цегли, арматури та спалені вщент автівки — такий вигляд зараз має житловий комплекс в Петропавлівській Борщагівці. Ця локація у Київській області постраждала чи не найбільше.
«Я була в бомбосховищі і почула, як летить свист ракети, і тоді я прикрила двері і почула вибух — все було темно», — каже потерпіла Марина Шевкунова.
Укриття у власному домі, де ховалася під час атаки, показує пані Марина. Від ударної хвилі тут вирвало броньовані двері, а на східцях видніються краплі крові її сина. Коли почув потужний вибух, він босоніж по уламках скла біг до сховища.
Тільки якимось дивом живими залишилися й усі сусіди, хоча від їхнього будинку залишились самі звалища будматеріалів.
Загалом, 10 приватних будинків пошкоджено у Петропавлівській Борщагівці. А три — знищено повністю.
Втім, на усіх місцях атак, як на Київщині, так і у Києві, всі небайдужі люди та волонтери спільними зусиллями практично одразу розпочали долати наслідки обстрілів.
