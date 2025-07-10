Річки виходять з берегів, будинки йдуть під воду: якої біди наробив у Львові "незвичайний дощ"

Негода у Львові / © Львівська міська рада

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Львів та населені пункти поруч підтопило. Через сильний дощ з берегів вийшла річка Зубра.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Що відбувається у селах біля Львова

Сокільники — село біля Львова. Тут ситуація чи не найскладніша. Вода місцями по пояс. Посеред села утворилося справжнє озеро. Течія настільки стрімка, що проїзд закритий. Поліція перекриває дорогу та регулює рух.

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Тут уранці рятувальники евакуювали родину — двох дорослих і двох дітей. Вибратись самостійно з дому люди не могли — допомагали надувним човном.

Село Зубра — яке з іншої сторони Львова. Тут теж вийшла з берегів місцева річка. Подекуди вода сягала трьох метрів. Перекинута машина — і досі на узбіччі. Її знесло течією. Стоянки затоплені — з каламуті ледь виглядають дахи автівок. Дороги тут теж під водою — проїзд неможливий.

Підтопило також частину автодороги «Львів-Пустомити-Меденичі».

Наслідки негоди у селах під Львовом / © прес-служба ДСНС у Львівській області

Що відбувається у Львові

Підтоплює також і Львів. У міській раді повідомили, що у Львові випала рекордна кількість дощу — 110 мм за 12 годин. Це більше, ніж зазвичай випадає за цілий місяць. Востаннє така кількість опадів фіксувалась ще у 1966 році.

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Найбільше підтоплень зафіксували на трьох вулицях Львова: Трускавецькій, Окружній, Авіаційній.

«Є підтоплення в кількох закладах освіти, зокрема у „Школі радості“, ліцеї Пулюя та профучилищі на Пасічній. Вода або вже зійшла, або її відкачують. Також підтопило приміщення Центру Довженка — сьогодні там не працює кінозал і точка „Спільно“, — повідомили у Львівській міській раді.

Наслідки негоди у Львові. / © Львівська міська рада

Також у місті зафіксовано падіння 9 дерев. Крім того через негоду деякий громадський транспорт курсував зі змінами.

У Винниках, що біля Львова, річки Марунька та Вишенька теж стали повноводними та можуть вийти з берегів.

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Жителів Львова просять не залишати авто в підземних паркінгах, забрати речі з підвалів і якщо є можливість утриматись від поїздок.

Що кажуть синоптики

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про надзвичайний дощ.

«10 липня вночі спостерігався надзвичайний дощ. Кількість опадів склала 110,2 мм за 12 годин. Це становить 115% від місячної норми. Така кількість опадів фіксується вперше за весь багаторічний період спостережень», — йдеться у повідомленні.

До кінця доби, 10 липня, у Львові та області триватиме сильний дощ, який у гідрометцентрі назвали «незвичайним тривалим». Оголошено про третій (червоний) рівень небезпеки.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВУЛИЦІ СТАЛИ РІЧКАМИ! ЛЬВІВ і ЛУЦЬК пішли під ВОДУ через ЗЛИВИ! ПРОГНОЗИ СИНОПТИКІВ НЕВТІШНІ



