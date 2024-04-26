Річниця Чорнобильської трагедії: історія зони відчуження від вибуху на АЕС та до окупації РФ

38 років в тому в результаті невдалого та злочинного експерименту, вибухнув та загорівся 4 енергоблок на Чорнобильській АЕС, катастрофа, яку намагалися, але через масштаби, не змогли приховати. До ліквідації наслідків катастрофи були залучені півмільйона людей - серед яких пожежники, військові, лікарі, водії, вчені, шахтарі, а ще багато інших.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Навколо станції довелося зробити 30-кілометрову зону відчуження, провести масову евакуацію людей - це понад 90 тисяч, повністю відселити місто Прип'ять та ще 80 найближчих населених пунктів.

У 2012-му році на Чорнобильській електростанції накрили саркофагом укриття, а 9 років тому Чорнобильську зону оголосили біосферним заповідником, а саме місце трагедії стало популярним серед туристів. Чорнобильська зона пережила масовані пожежі, затоплення водою, а в 2022 - ще й російську окупацію. Тоді загарбники нарили окопів у найзабрудненішому місці Чорнобильської зони - Рудому лісі, захопили в полон майже дві сотні людей, серед яких більшість - це бійці Національної гвардії, які в той час перебували на станції, більшість з них - досі у полоні.

Чорнобиль

"Місту Прип'ять пощастило - так про нього любила розповідати радянська пропаганда. Побудоване спеціально під співробітників атомної електростанції воно мало стати символом безтурботного життя - майже півсотні тисяч людей, у короткий термін стали бездомними, а їхнє веселе місто перетворилось на привид", - йдеться у ТСН.

Це трагедія, яка не обмежується тільки нашою територією - радіаційна хмара розносить світом радіацію, фон змінюється настільки сильно, що приховати трагедію не вдається.



Це був злочин проти людей, лише умовний захист - лише згодом з'явиться броньована техніка та військові. опромінення такої сили, що навіть техніка не витримувала.

Все це супроводжується тотальною брехнею - мало хто з тих, хто долав наслідки катастрофи, розуміли, чим це може обернутися для здоров'я людей. Лише офіційно зареєстровано 1354 випадків гострої променевої хвороби.



Енергоблок горить до травня, але радянській владі це не заважає провести парад на Хрещатику. 206 днів знадобилось, аби побудувати хоча б якійсь захисний саркофаг. Зводити новий і сучасний почали лише у 2012. Здали цей проект під назвою "Укриття" за 7 років. Термін його придатності 100 років - до 2120 року.

Чорнобиль

Радіацію намагалися змити водою, закопати у землю. Знищили цілий пласт історичної спадщини - поліська культура і побут переїжджає до музеїв. Жителі Полісся рвуться додому, для них навіть слово спеціальне - самосели, ті, хто продовжують жити в зоні. Це очевидно майже відразу - це трагедія на сотні років.

Але природа доводить - вона мудріша за людей. Там досі є радіаційні плями, де вимірювачі радіації захлинаються від скрекоту. Але колишня зона відчуження стає місцем паломнитцва туристів - сюди їдуть з усього світу. Кількість туристів та делегацій щорічно сягає сотень тисяч.

Людей цікавлять не стільки сама станція з саркофагом, скільки місто привид - Прип'ять стає пам'ятником тоталітаризму, там зберігаються радянські гасла та символи.

Згодом Чорнобильську зону то затоплює велика вода, то накривають масштабні пожежі - у 2020 чорнобильські ліси горять 10 днів поспіль, поки вогонь не зупиняє рясний дощ. Взимку 2022 Прип'ять використовують як полігон для навчань.

24 лютого 2022 року через територію Білорусії у зону відчуження заходять російські окупанти. До квітня 2022 зона змінюється - російська техніка розносить заповідник, викопані окопи в найбруднішому місці зони - рудому лісі.

"Вже 38 років саме цей день має нагадувати - якими небезпечними можуть бути тоталітарні держави, які не рахуються ані з природою, ані з людськими життями. Але і про те, якими сміливими можуть бути люди, рятуючи своє, рідне від катастроф та викликів, які чомусь трапляються саме тут", - зауважує Наталка Нагорна.

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Нагадаємо, на АЕС у Чорнобилі одразу після катастрофи було зроблено фотографії зруйнованого реактора.

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