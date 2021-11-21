Річниця Майдану: як почалася Революція гідності та імена тих, хто винен у розстрілах Небесної сотні

Річниця Майдану: як почалася Революція гідності та імена тих, хто винен у розстрілах Небесної сотні

За найкривавішими убивствами стоять Янукович та ще дев'ять колишніх топчиновників.

21 листопада минає вісім років від початку Євромайдану – Революції Гідності.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

21 листопада 2013-го Україна дізналася про несподіваний розворот уряду Азарова із Заходу на Схід. Він раптово заявив, що підготовку до Угоди про асоціацію з ЄС припиняє. Увечері українці вийшли на мирний протест на Майдан Незалежності в Києві.

Вже наступного дня суд терміново заборонив встановлювати в центрі Києва будь-які намети, аж до 14 січня. Але акції незгоди це не зупинило. І 21-го листопада тепер ми щороку відзначаємо День гідності та свободи. Бо заради цього - свободи й гідності - біль і жерви останніх років.

День гідності та свободи: цього тижня оголосили винуватців найкривавіших убивств на Майдані

Аж вісім років правоохоронці розслідували злочини, які бачили мільйони очей і фільмували сотні камер масові розстріли на Майдані у лютому 2014-го. І тільки цього тижня Офіс генпрокурора поставив крапку у слідстві й офіційно оголосив, що за найкривавішими убивствами стоять Віктор Янукович і ще дев'ять колишніх топчиновників. Серед них: ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, ексголова СБУ Олександр Якименко, ексміністр оборони Павло Лебедєв. Усі ці люди діяли як одна злочинна група, кажуть прокурори. І працювала ця група в координації з росіянами. Половина цієї групи були просто громадянами Росії.

Тільки зараз повідомили, що Янукович аж 12 разів телефонував парезиденту РФ Володимиру Путіну в той момент, коли 18 лютого біля Верховної Ради розганяли мирний марш, коли барикади майданівців таранив БТР. Коли 19 лютого людей поливали з водометів. Коли палав будинок профспілок. Коли снайпери розстрілювали людей, наче живі мішені. І коли Майдан ніс труни під щемливу "Пливе кача"...

Так само від 18 до 20 лютого, коли убили 67 демонстрантів та 13 правоохоронців, тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко 11 разів говорив телефоном із російськими керівництвом МВС, а ексглава СБУ Олександр Якименко тричі зідзвонювався з головним ФСБівцем.

Про що саме говорили, не відомо - зв'язок був засекречений. Але ключове тут не що, а коли... Якраз тоді, коли Янукович готував свою втечу.

За умисне вбивство і вчинення терористичних актів усім десятьом фігурантам справи загрожує довічне ув'язнення. І хоча цілком ясно, що Росія їх поки що не видасть, важливо, щоби ця справа дійшла до суду. Нехай навіть заочного. Діти мають бачити, що справедливість існує. А що знають і думають ровесники Революції Гідності про Майдан, дивіться на відео.