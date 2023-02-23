Світові ЗМІ вийшли з матеріалами про рік повномасштабної війни: що пишуть і які дають прогнози (фото)

24 лютого 2022 року Російська Федерація напала на Україну, розпочавши повномасштабне вторгнення. Рік широкомасштабної агресії Росії проти України був періодом кривавих бойових дій, знищення мирних населених пунктів, загибелі багатьох людей і масштабних руйнувань у результаті атак армії РФ. Чимало українців через війну стали біженцями й переселенцями. Оцінки ООН свідчать про те, що понад 1,5 мільйонів людей залишили свої домівки в пошуках безпеки.

Попри всі атаки РФ, обстріли та провокації, Україна продовжує боротися за своє існування та захищати всі свої території. Мужність і стійкість українців, яких згуртувала війна, вразили світ. Громадяни виходили на акції підтримки у світі й чинили героїчний опір окупантам в тимчасово захоплених містах, демонструючи рішучість, силу і відданість своїй країні.

Оскільки війна в Україні, яку розв'язав диктатор Кремля Володимир Путін за підтримки росіян, є одним із найбільших військових конфліктів у світі за останні роки, світова преса не оминула теми річниці й активно згадує й аналізує пройдешні 12 місяців.

Що пишуть іноземні ЗМІ про рік повномасштабної війни РФ проти України, проаналізував ТСН.ua.

Перший дим і підготовка до контрнаступу

Так, журналісти британського видання Daily Mail опублікували матеріал " Рік війни у ​​фотографіях: від першої хмари диму та першої закривавленої жертви до останніх моментів жаху – і надії".

У матеріалі, зокрема, медійники нагадали найразючіші кадри року повномасштабної війни РФ проти України. Там і перший дим, який 24 лютого 2022-го здійнявся над Києвом, і жахливі сцени після звільнення Бучі, де окупанти вдавалися до наджорстоких звірств, до затоплення російського крейсера "Москва" й вибуху на незаконно збудованому росіянами Керченському мосту.

Наслідки обстрілів РФ / Фото: Associated Press

Руйнування після обстрілів РФ / Фото: Associated Press

Не оминули журналісти й звільнення українського Херсона та битви за Бахмут, який мужньо тримають українські захисники.

Крім того, видання нагадало і виступ президента України Володимира Зеленського щодо нападу Росії на Україну. Незадовго після цього, як зауважує Daily Mail, п резидент відмовився від своїх костюмів і донині з’являється у військовому одязі кольору хакі на знак солідарності зі своїми військовими.

Звернення президента Зеленського 24 лютого 2022 року про напад Росії на Україну / Фото: Міністерство оборони України

Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців у березні 2022 року / Фото: president.gov.ua

Наприкінець у матеріалі нагадують про попередження аналітиків щодо нового можливого наступу Росії після призову тисяч нових окупантів, про допомогу Заходу Україні, яке дало б їй більше вогневої потужності для відбиття російського нападу і контрнаступу, і заклики Києва надати такі необхідні винищувачі F-16.

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"Ми боремося!"

Ще одна британська газета Daily Mirror до річниці вторгнення РФ до України опублікувала репортаж із Києва про "незламних людей" із гаслом "Боятися – це нормально, але ми боремося!".

Попри чутки про можливий новий наступ Путіна, журналісти Mirror, приїхавши до столиці України, побачили, що люди твердо стоять на своєму і не бояться диктора РФ.

"Я не боюся Росії. Я звик до того, що вони роблять. Ми разом українці. Я люблю свою країну, і це ми, Україна, вирішуємо, що з нею буде. Не Росія!", - каже 21-річний Влад.

Інший герой матеріалу, будівельник Андрій, наголосив, що "Росія не виграє цю війну" і українці "будуть продовжувати відбудовувати".

"Це наша країна!", - додав Андрій.

"Минув рік, а кінця ще не видно"

21 лютого британська газета The Guardian до річниці повномасштабного вторгнення РФ опублікувала матеріал, в якому виклала свій погляд на війну в Україні. Журналісти пишуть, що українці продемонстрували дивовижну мужність і рішучість перед обличчям жорстокого російського вторгнення, але, припускають, що "ця війна не закінчиться скоро".

The Guardian нагадує, як провалився бліц-криг Путіна і, як диктатор РФ об’єднав українців, зміцнив європейську єдність. А також те, як припущення Путіна, що нібито рішучість Заходу у підтримці України може зникнути, розвіяла поїздка президента Байдена до Києва та заява про продовження підтримки Києва.

Втім, на думку журналістів The Guardian, санкції запроваджені проти РФ не є надто дієвими і потужними й Путін все ще не несе відповідальності за злочини, а натомість націлений на захоплення всієї України.

"Українці, як ніхто, хочуть, щоб ця війна закінчилася. Але ще не досягли тієї стадії, коли вказуватиме на швидше розв’язання війни замість її продовження", - вис ловлюють думку журналісти.

Зауважимо, що для головного фото цього матеріалу видання обрало світлину президентів України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена, які обіймаються під час візиту Байдена до Києва 20 лютого.

22 лютого видання опублікувало ще одну статтю під назвою " Хто перемагає в Україні – і що буде далі?". Журналісти вказують, що наближається річниця вторгнення Росії в Україну, і зараз картина має зовсім інший вигляд, аніж у перші тижні війни, коли сотні російських танків перетнули кордон і намагалися захопити столицю - Київ. Видання The Guardian проаналізувало війну на нинішньому етапі і оцінило, що може статися далі.

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Рік у фото

До річниці вторгнення провідна канадська газета The Globe and Mail також опублікувала велику добірку приголомшливих кадрів з України за останній рік.

Так, український фотожурналіст Антон Скиба, роботи якого використані у матеріалі, розповів, як його вразила маленька дівчинка, яка стоять перед зруйнованим будинком: "На фото відображено масштаб потрясіння після перших російських ракетних атак. І з цього зображення видно, що безпечного простору в Україні більше немає".

"Величезний знак солідарності з Києвом"

Польське інтернет-видання i.pl у своєму матеріалі напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ відзначило солідарність Польщі з Україною. Там нагадали про візит президента Анджея Дуди до Києва, куди він та його литовський колега Гітанас Науседа приїздили незадовго до початку російського вторгнення.

"Це був величезний знак солідарності з Києвом, і президенти ухвалили спільну декларацію, яка засуджує рішення Російської Федерації визнати фейкові "республіки" на окупованих територіях України", - пише видання.

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Петра Вавжика, візит Анджея Дуди і особиста підтримка президента Джо Байдена "дали Україні імпульс пережити перші важкі години": "Візит Анджея Дуди за день до початку війни дав Україні імпульс не здаватися. Вони (українці) знали, що вони мають підтримку Сполучених Штатів. Президент Байден згадав першу розмову з Володимиром Зеленським у Києві, і для них це теж був дуже сильний сигнал, що треба захищатись. Ці дві події, візит президента Анджея Дуди напередодні війни та телефонний дзвінок президента Байдена надали йому сили пережити перші важкі години".

"Один рік війни"

Провідна іспанська газета La Vanguardia за день до річниці повномасштабного вторгнення випустила матеріал про візит прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до Києва, щоб знову зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Видання зауважує, що це одразу після того, як Володимир Путін вкотре вдався до ядерної погрози, призупинивши участь Росії в останньому чинному договорі про ядерне роззброєння зі Сполученими Штатами.

Газета вказує, що Санчес приїхав до Києва після візитів президента США Джо Байдена та прем’єрки Італії Джорджії Мелоні. Санчес підтвердив "тверду та однозначну відданість" уряду та іспанського суспільства підтримувати Україну "усіма можливими способами" для захисту її "свободи та територіальної цілісності".

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.



Сьогодні повертаюся до Києва.



Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

La Vanguardia нагадує, що Санчес уже був у Києві із Зеленським 21 квітня 2022 року, тоді він також відвідав зруйноване росіянами місто Бородянка Київської області. Під час тієї поїздки, яка справила на нього глибоке враження через "жах путінської війни", Санчес анонсував найбільшу партію зброї та військової техніки з Іспанії в Україну.

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Також цими вихідними La Vanguardia опублікувала розлогий розділ про Україну, заявивши, що "рік став війною на виснаження, якій не видно кінця, але її масштаби та наслідки збільшуються".

"Щодня Україна існує трохи більше. І це велика поразка Путіна і велика перемога України. Що б не сталося, це залишиться назавжди", – каже дослідниця Кармен Клаудін, одна із провідних експерток пострадянського простору.

"Українські біженці - легка здобич для хижаків"

Швейцарська щоденна газета Le Temps до річниці повномасштабного вторгнення РФ публікує серію матеріалів, один із останніх присвячено українцям, які змушені через напад залишати свої домівки, - " Ці українські біженці, легка здобич для хижаків". Журналісти звернули увагу на таку важливу проблему як торгівля людьми, наголошуючи, що зловмисники експлуатують українців, які тікають зі своєї країни.

До слова, в Іспанії нещодавно викрили банду, яка тримала українських біженців в ізоляції в умовах перенаселеності.

Нагадаємо, 24 лютого о 19:30, у день річниці початку повномасштабної російської агресії, на телеканалі 1+1 Україна покажуть документальний фільм “Лютий день очима 1+1”, створений редакцією ТСН. У стрічці творці пригадають, як 1+1 пережив найстрашніший день в історії незалежної України і вистояв, хто першим проінформував українців про удари російської армії по території України та як працював канал у перші дні вторгнення.

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