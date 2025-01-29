Річниця подвигу Героїв Крут: що відомо про битву та як 2022 року росіяни знову йшли через це село на Київ

В Україні 29 січня вшановують подвиг Героїв Крут. Що відомо про цю битву та чому вона важлива?

Сьогодні 107-ма річниця подвигу Героїв Крут. 1918 року за 130 кілометрів від Києва їм вдалося затримати просування більшовиків і виграти час для влади, яка підписала союз із Заходом. Серед українських захисників були зовсім молоді студенти. 27 юнаків були взяті ворогом у полон і страчені.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Що відомо про битву під Крутами

Пристанційне селище Пам'ятне. Нині воно зовсім мале – ні школи, ні пошти, ні сільради. Історія цього місця повна здогадок та історичних міфів. Але один факт підробити точно не вдасться – 107 років тому більшовиків, що сунули на Київ, під Крутами зупиняли справжні герої-відчайдухи – українські студенти та юнкери. Наймолодшому було 16 років.

Cелище Пам'ятне

Меморіал пам'яті Героїв Крут – це колона з капличкою під нею. А ще – старий локомотив і кілька вагонів на рейках, всередині яких облаштували музей.

Тоді ухвалили Третій універсал. Відтак на карті з'явилася Українська народна республіка. Радянська Росія відреагувала миттєво – більшовики одразу відправили ультиматум: припинити розброєння "червоних" загонів, а ще – не пускати через Україну ворожі радянцям війська. На виконання цих вимог дали дві доби. Інакше – війна.

"48 годин пройшло, вимоги невиконані. Величезна більшовицька армія йде на територію України. Кількома шляхами: Курськ–Бахмач–Київ, Харків–Полтава–Київ. І якщо на деяких відтинках були якісь військові частини, то ставити обороняти підступи до Києва через Бахмач – треба когось знайти", – каже наукова співробітниця музею "Пам'яті Героїв Крут" Наталія Примушко.

Уряд на чолі з Грушевським мав план – за два місяці набрати контрактників. І тут, як зазначають історики, треба зважити на тодішню ситуацію з армією: "Влітку 1917 року Збройні сили УНР налічували 300 тисяч солдатів. Але наївний і недосвідчений український уряд це військо втратив. Влада розпустила більшість армії. Мовляв, українці ні на кого нападати не збираються. А суперечливі питання з тією ж Росією вирішать мирно".

Музей Героїв Крут

Поки шукали контрактників, до захисту Української народної республіки всіляко залучали добровольців. Серед них найактивнішими були студенти та учні гімназій.

На той момент війна не була позиційною. Не було суцільної лінії оборони чи окопів. Більшовицькі війська на чолі з генералом Муравйовим просувалися залізницями – на ешелонах. Зупиняти їх планували біля вузлових станцій. Основний бій за станцію Крути тривав близько 6 годин. За різними підрахунками, кількість оборонців Крут (разом з досвідченими юнкерами та козаками) становила від 4 до 6 сотень осіб. На озброєнні в них було 16 кулеметів і гармата. Війська чужинців переважали вдесятеро.

Співвідношення сил

Внаслідок бою з українцями більшовики втратили близько трьох сотень солдатів. Серед загиблих з нашого боку – студентський взвод. 27 хлопців під час відступу заблукали й потрапили в полон. Під ранок росіяни їх розстріляли. За переказами місцевих, тіла закатованих поховали в сусідньому селі Печі.

Архівні кадри

Могила Героїв Крут у селі Печі

Пані Ніна не тутешня. Приїхала до Печі доглядати стару матір. Але про могилу Героїв Крут чула. Це – мармурова плита з маленьким хрестом. Братської могили тут уже давно немає. Героїв Крут після упізнання перепоховали в Києві.

"Розкопали цю могилу, так як люди розказували, що їх 12 тут було захисників. Їх накривали полотном домотканим. Що вони ще найшли – це два натільні тризуби", – каже староста села Печі Володимир Нога.

В Печах нелюдно. Та й ті, хто тут вікують, мало що знають про історію свого краю. Але розмову зі старожилом Іваном Миколайовичем сміливо можна назвати журналістським "фартом".

Могила в селі Печі

Іван згадує про хлопця, якому вдалося вижити тоді під Крутами: "У мене ще баба розказувала – та куди йому воювать? Йому ж год 16 чи 17 було".

Чому битва під Крутами важлива

І допоки за 130 кілометрів від Києва точилася боротьба, український уряд виграв час на чотири дні. Більшовиків зупинили.

"Це дало змогу Центральній Раді укласти мирний договір з країнами Четвертного Союзу. Бо німці чітко сказали – ми укладемо мирний договір з тими, хто буде в Києві. Це означало не лише укладання миру в Першій світовій війні, це означало й міжнародне визнання України", – каже заступник директора Національного військово-історичному музею України Ярослав Тинченко.

2022 року Росія знову йшла на Київ через Крути

Коли Росія напала 2022 року, багато хто згадував історію сторічної давнини і Героїв Крут. У самих Крутах знову чули постріли й вибухи. І ворог ішов на Київ. Зупиняти окупантів вийшла місцева тероборона.

"Їм вдалося понад 200 метрів, де ви переїзд проїхали, завалити деревами. Два дні возилися з цим завалом – це зупинило колону, деякі повернулися назад. Ця територіальна оборона зі звичайних дядьків у селі Крути зіграла свою роль і дала можливість зорієнтуватися і ніжинському гарнізону", – каже голова Крутівської громади Олег Бузун.

Історик за освітою, Олег Бузун проводить паралелі між подіями тоді і зараз: "До речі, в нас теж – уявляєте, які колони тисячами проходили – і нашої територіальної оборони було ну жменька людей. Ну хай до 50 чоловік".

Бій під Крутами 107 років тому став однією з найвдаліших оборонних операцій української армії. На хресті на Аскольдовій могилі в Києві, де перепоховали частину крутян, слова Михайла Грушевського, що актуальні й досі: "Батьки, брати, сестри, стримайте сльози, які котяться з ваших очей, бо найвища любов – це віддати життя за Вітчизну і за друзів".

Перші українські кіборги: як студенти 107 років тому зупиняли навалу більшовиків у Крутах

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