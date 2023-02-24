Річниця повномасштабного вторгнення: які події передували війні і чому їх "не помічали" українці

Сьогодні кожен переживає свій особистий початок війни і згадує ті дні, які йому передували, але були події, які були одні на всіх, те що передувало повномасштабному вторгненню, їх у сюжеті зібрали кореспонденти ТСН.

21 лютого

Три дні до початку великої війни і напруга зростає - загострення на фронті, стягування військ на кордоні з Білоруссю... Україна одразу скликає свою РНБО, США ще говорять про можливість зустрічі Байдена і Путіна, а Євросоюз готовий до санкцій проти Москви у разі агресії. “Триває дискусія про те, в який саме момент це повинно відбутися. Тобто що саме має зробити Росія, щоби ці санкції були застосовані”, - тоді оголошує український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під вечір Путін розкриває карти, оголошується визнання Кремлем псевдореспублік на окупованих Росією територіях. Країни-партнери України скликають своє Радбези і засуджують дії Москви. Вночі президент Володимир Зеленський звертається до українців. “Ми на своїй землі, ми нікого і нічого не боїмось, і ми нічого, і нікому не віддамо, і ми в цьому впевнені”, - заявляє президент.

22 лютого

Колони російської техніки, не ховаючись, зайшли до окупованого Донецька після визнання Кремлем незалежності окупованих територій.

РНБО України відтепер працює цілодобово. Україна не визнає "незалежність" маріонеткових утворень на Донбасі. “Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни - це АР Крим і всі області, які входять у нашу територію у нашій Конституції”, - каже Данілов.

Порушення міжнародного права та замах на суверенітет України - світ реагує на визнання Путіним окупованих територій Донбасу.

До Збройних сил України звернувся міністр оборони Олексій Резніков, він зазначив, що попереду важкі випробування, втім на нас обов’язково чекає перемога.

Українські воїни на фронті продовжують чинити опір російським окупантам. Водночас Рада Федерації Росії дозволяє Путіну використовувати російську армію в Україні офіційно, тож світ проголошує санкції. Німеччина ж призупиняє сертрифікацію “Північного потоку-2”.

В Маріуполі українці виходять на протести через дії росіян, великі міста, які можуть опинитись під загрозою вторгнення, не виказують паніки, містяни стежать за новинами.

23 лютого

Призов резерістів, аби підвищити готовність українського війська до всіх можливих сценаріїв, Володимир Зеленський знову звертається до громадян. “Українці – мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо”, - каже він.

Вже від ранку до військкоматів пішли резервісти. Засідання РНБО України триває. Глядачі ТСН про все дізнаються наживо. “Ми ухвалили рішення про введення надзвичайного стану”, - оголошує Данілов.

Не їхати до Росії радить українцям Міністерство закордонних справ України, а тим співгромадянам, які там перебувають, радять негайно виїхати. З’являються новини, що російські дипломати готуються виїздити з України, вони палять документи. Напруга серед людей поступово зростає. У різних містах тренуються, як повідомляти жителів про небезпеку. На сході російські окупанти не припиняють обстрілювати цивільних.

На світових майданчиках Україна закликає західних партнерів дати гарантії безпеки на тлі ескалації з боку Кремля.

Вечір 23 лютого

Верховна Рада голосує за введення надзвичайного стану. Жоден із експертів, які того вечора були в марафоні 1+1 від програми “Право на владу” і “Вечір з 1+1” не сказав, що Росія напевне почне повномасштабне вторгнення. Хоча в ефірі звучить, що Пентагон пише, що готується комплексний удар з боку Росії з використанням крилатих ракет, авіваударів і наземної операції.

Саме в цей час Путін вже віддав наказ. 24 лютого вранці українці почули вибухи. Весь світ дізнався - це війна. Росія напала на Україну з усіх боків. “Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Я провів розмову з Байденом, США вже почали формувати міжнародну підтримку. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні”, - каже Зеленський.

Рік спротиву. Рік болю. Рік вдячності нашим воїнам. І надії - що кожен день нас наближає нас до головної новини.

Чому ж українці, які стежили за подіями, все рівно виявились не готовими до війни, хто заспокоював і навіщо, читайте і дивіться в матеріалі ТСН.

Читайте також:

"За місяць ми проходимо те, на що потрібні роки": українські військові навчаються в Іспанії

Мирний план може підготувати підґрунтя для того, щоб Китай зробив відкриті проросійські кроки - експерт

Яка ситуація на кордоні Україна-Придністров`я та що можна очікувати від Росії 24 лютого