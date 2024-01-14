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Річниця ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі: що кажуть ті, хто вижили і який вигляд має будинок

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Річниця ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі: що кажуть ті, хто вижили і який вигляд має будинок

Будинки, які обстріляла РФ рік тому

Російські терористи 14 січня 2023 року запустили ракету по житловому будинку.

Минає рік від трагедії у Дніпрі, коли російська терористична армія запустила по житловому будинку ракету. Тоді загинуло 46 людей, серед яких 6 осіб - це діти. Рятувальні роботи тоді тривали майже три доби. Сотні звичайних дніпрян працювали разом з ДСНС. Розбирали завали і голіруч розтягували палаючі автівки. Рік минув, а зруйновані під’їзди тут досі стоять руїною. Їх лише готуються розбирати. Більшість тих, хто зміг вижити у цій трагедії, воліють більше не повертатись до місця, яке колись було їх домом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Річниця трагедії у Дніпрі

Рівно рік тому, 14 січня, у Дніпрі сталася жахлива трагедія. О 15:37 вихідного дня, коли більшість людей вдома, в дев’ятиповерхівку на набережній Дніпра влучила російська ракета.

Допомагати рятувальникам кинулися сотні дніпрян. Феноменальна кількість волонтерів голіруч розтягували згорілі автівки, аби дати дорогу спецтехніці.

Наслідки удару 14 січня 2023 року / ©
Наслідки удару 14 січня 2023 року

Потерпіла через ракетний удар не хоче повертатись на місце трагедії

Ольга Ботвінова дивом вижила після влучання російської ракети. Її врятувало те, що  чоловік-хірург зміг надати першу допомогу після поранення.

"Після лікарні, я під’їхала, для мене це дуже боляче бути там взагалі, бачити, згадувати і після цього я не була ні разу. Я думками спогадами повертаюся в той момент", - каже Ольга Ботвінова. 

Ольга Ботвінова / ©
Ольга Ботвінова

Подружжя Ботвінових, втративши все, з головою поринуло в роботу. Він - у лікарні, вона -  мотиваційний психолог у спілкування з клієнтами 

"У грудні була наймасштабніша подія, коли ми об’єднали 343 українця продовжувати жити, ставити цілі та мріяти в нашій країні. Це було у Дніпрі і цю подію внесли в національний рекорд. Для мене знаєте це така особиста перемога надихати людей", - каже Ольга. 

Відновлювати помешкання у Дніпрі не планують

2 зруйнованих під'їзди - знесуть. Окрім них у постраждалому  будинку ще - 16. Поруч там живуть люди. До руїн поруч, кажуть звикнути не можливо. Мріють, аби їх швидше прибрали.

Будинки, які рік тому обстріляла РФ / ©
Будинки, які рік тому обстріляла РФ

Зараз підрядники  готують майданчик. На місці зруйнованих квартир нове житло не будуватимуть. Ймовірно тут закладуть сквер у пам'ять про жертв російських терористів. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ️ 46 обірваних життів і повністю розвалені під'їзди. Річниця трагедії у Дніпрі

Нагадаємо, за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі Офіс генпрокурора повідомив про підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ.  

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