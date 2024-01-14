Річниця ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі: що кажуть ті, хто вижили і який вигляд має будинок

Минає рік від трагедії у Дніпрі, коли російська терористична армія запустила по житловому будинку ракету. Тоді загинуло 46 людей, серед яких 6 осіб - це діти. Рятувальні роботи тоді тривали майже три доби. Сотні звичайних дніпрян працювали разом з ДСНС. Розбирали завали і голіруч розтягували палаючі автівки. Рік минув, а зруйновані під’їзди тут досі стоять руїною. Їх лише готуються розбирати. Більшість тих, хто зміг вижити у цій трагедії, воліють більше не повертатись до місця, яке колись було їх домом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Річниця трагедії у Дніпрі

Рівно рік тому, 14 січня, у Дніпрі сталася жахлива трагедія. О 15:37 вихідного дня, коли більшість людей вдома, в дев’ятиповерхівку на набережній Дніпра влучила російська ракета.

Допомагати рятувальникам кинулися сотні дніпрян. Феноменальна кількість волонтерів голіруч розтягували згорілі автівки, аби дати дорогу спецтехніці.

Наслідки удару 14 січня 2023 року

Потерпіла через ракетний удар не хоче повертатись на місце трагедії

Ольга Ботвінова дивом вижила після влучання російської ракети. Її врятувало те, що чоловік-хірург зміг надати першу допомогу після поранення.

"Після лікарні, я під’їхала, для мене це дуже боляче бути там взагалі, бачити, згадувати і після цього я не була ні разу. Я думками спогадами повертаюся в той момент", - каже Ольга Ботвінова.

Ольга Ботвінова

Подружжя Ботвінових, втративши все, з головою поринуло в роботу. Він - у лікарні, вона - мотиваційний психолог у спілкування з клієнтами

"У грудні була наймасштабніша подія, коли ми об’єднали 343 українця продовжувати жити, ставити цілі та мріяти в нашій країні. Це було у Дніпрі і цю подію внесли в національний рекорд. Для мене знаєте це така особиста перемога надихати людей", - каже Ольга.

Відновлювати помешкання у Дніпрі не планують

2 зруйнованих під'їзди - знесуть. Окрім них у постраждалому будинку ще - 16. Поруч там живуть люди. До руїн поруч, кажуть звикнути не можливо. Мріють, аби їх швидше прибрали.

Будинки, які рік тому обстріляла РФ

Зараз підрядники готують майданчик. На місці зруйнованих квартир нове житло не будуватимуть. Ймовірно тут закладуть сквер у пам'ять про жертв російських терористів.

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Нагадаємо, за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі Офіс генпрокурора повідомив про підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ.

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