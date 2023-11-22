Річниця Революції гідності: чому ніхто з "беркутівців" не сидить і що кажуть родини Небесної сотні

В українських судах і досі розглядають 150 справ щодо 300 колишніх правоохоронців, прокурорів та суддів, які причетні до злочинів під час Революції гідності. Ще 70 проваджень перебувають на стадії досудового розслідування. Через закінчення термінів давності, приміром, колишні "беркутівці", які жорстоко розганяли студентів на Майдані, так і не отримають реальних термінів ув’язнення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренко.

Колишніх "беркутівців" суд відпустив на волю

За 8 років слухання справи у суді колишні бійці спецпідрозділу "Беркут" так і не визнали своєї провини. Їх звинувачували у вбивствах та інших злочинах, що призвели до загибелі 48 мітингарів, іще щонайменше 80 отримали вогнепальні поранення. Найтрагічніші події революції Гідності завершуються вироком суду, на який чекала вся країна.

Сергій Тамтура невинуватий - вважає українська Феміда. Судді не знайшли у доказах, зокрема і на відео, як Тамтура у когось стріляє. Іншого ексберкутівця Олександра Маринченка засудили за перевищення влади до 5 років позбавлення волі, проте від відбування покарання звільнили, оскільки своє відсидів у СІЗО ще під час судового розгляду справи.

"Після оголошення вироку лише один висновок – в Україні справедливості немає або ми ще не готові засуджувати зло", - каже дружина героя Небесної сотні Наталія Дигдалович.

Наталія Дигдалович.

Родичі героїв Небесної сотні обіцяють подавати апеляцію.

Трьох інших "беркутівців" Україна обміняла

Кілька років тому на лаві підсудних було ще троє бійців спецроти київського "Беркуту". Проте їх звільнили з-під варти для обміну на українських полонених наприкінці 2019 року. Свої вироки вони отримали заочно. Олегу Янішевському суд призначив довічне позбавлення волі. Павлу Аброськіну та Сергію Зінченко по 15 років увʼязнення. Одинадцять з них вони вже відсиділи за "законом Савченко".

І прокурори, і адвокати судове рішення оскаржуватимуть. Лише вирок має 1700 сторінок тексту, а тому справа в апеляції може застрягнути на роки.

Підозрювані у злочинах на Майдані

Дмитро Садовник – командир так званої "чорної роти". Він теж разом із своїми підлеглими мав би отримати свій вирок. Довести його провину дозволяє легка ідентифікація на відео масових розстрілів. Замість долоні правої руки майор спецпідрозділу має протез. Проте Садовник втік з під домашнього арешту і отримав російське громадянство. Разом із ним за кордоном переховуються і решта його підлеглих. Суд над Садовником продовжується заочно.

Олег Бойко 30 листопада 2013 року активно розганяв студентів на Майдані Незалежності. Командир взводу київського "Беркуту" обвинувачується у перешкоджанні мирним зібранням та перевищенні службових повноважень.

Справа Майдану: "беркутівці" можуть залишитися безкарними

Шевченківський суд 5 років досліджував факти жорстокого придушення проєвропейського протесту. Через десять років після злочину Олег Бойко отримав 5 років умовно. Це лише четвертий вирок у справах щодо розгону Майдану. Жоден із засуджених за грати так і не потрапив і вже наврядчи сяде. Оскільки за тиждень закінчуються строки давності цього злочину.

Суд над "беркутівцями"

Що кажуть адвокати родин Небесної сотні

"І досудове розслідування, і суд вівся тими самими особами, які приймали участь у розгоні, у незаконних судових рішеннях. Відсутність реформування системи, очищення це - одна із передумов довгих строків. Інша причина - відсутність реформування самого законодавства", - каже адвокат родин героїв Небесної сотні Павло Дикань.

Розгін студентів, переслідування автомайданівців, викрадення активістів і зрештою масовий розстріл на Інститутській – це пов’язані події першого кроку російської агресії проти України, переконані адвокати героїв Небесної сотні.

"Війна почалася не в 2014 році з окупації Криму, війна почалась з операції ФСБ провокацій конфлікту для вторгнення і всіх дій, які ми маємо зараз", - каже адвокат родин героїв Небесної сотні Віталій Титич.

Нині в українських судах розглядається 150 справ щодо близько 300 колишніх правоохоронців, прокурорів та суддів причетних до злочинів проти активістів майдану. Ще 70 справ і досі на стадії досудового розслідування.

Нині українські правозахисники подають позови до Міжнародного кримінального суду, щоб початок нинішньої російської агресії проти України міжнародна Феміда розглядали саме з подій на Майдані листопада 2013 року.

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Нагадаємо, що сьогодні, у 10 річницю початку подій Революції Гідності, ДБР заявило про фінішну пряму у розслідуванні справ Майдану та назвало обвинувачених.

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