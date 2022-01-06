Річниця штурму Капітолію: як США згадують той день і чого ці події навчили американців

Річниця штурму Капітолію: як США згадують той день і чого ці події навчили американців

Рік тому Дональд Трамп, який до останнього відмовлявся визнавати поразку, зібрав багатотисячний натовп перед Білим домом і направив його на Конгрес.

Дев’ять жертв, не менше двох сотень поранених, 14 тисяч годин відеозйомки, зібраної в журналістів, майже рік слідства — у Сполучених Штатах сьогодні сумна річниця безпрецедентного штурму Капітолію, який вразив і Америку, і весь світ.

У день, коли на спільному засіданні двох палат Конгресу Джо Байдена мали офіційно проголосити президентом, його попередник, Дональд Трамп, який до останнього відмовлявся визнавати поразку, зібрав багатотисячний натовп перед Білим домом і направив його на Конгрес.

Наша кореспондентка Яна Слєсарчук, яка на власні очі бачила, як це відбувалося, показала найяскравіші кадри і розповіла, як американці згадують цей день. Про це йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Варто Трампу закінчити говорити, як люди вирушили на Капітолій і прорвалися до сцени, яку звели, готуючись до інавгурації. Підбити підсумки виборів й оголосити Байдена новообраним президентом конгресменам не вдається. Обурений натовп проривається всередину.

"Це був напад на конституцію. Напад на Конгрес Сполучених Штатів. Не сумнівайтеся, що того дня наша демократія була на межі катастрофи", — вважає Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників США.

Річниця штурму Капітолія: як американці згадують той день | Новини світу

За рік після штурму спікерка конгресу Ненсі Пелозі показує свій кабінет, світлини і кадри звідти розлетілися світом.

"Двері тільки нещодавно полагодили. За ними ховалися мої помічники, забарикадувалися всередині столом і меблями. Їх вибили, але другі двері, у внутрішню кімнату, вибити не змогли. І вони сиділи майже три години там усередині, ні слова одне одному не казали, аби їх не почули", — розповідає вона.

Перша загибла — колишня військова. Жінку застрелили, коли вона почала ламати двері, за якими евакуювали конгресменів. Іще троє гинуть у тисняві та через різке загострення здоров'я. Утрати з іншого боку — п’ятеро поліцейських, двоє з яких невдовзі наклали на себе руки.

Колишній військовий рейнджер, а нині законодавець-демократ, Джейсон Кроу переконує: загрозу в Капітолії відчували всі, незалежно від партійної приналежності. Республіканські партійні лідери впродовж трьох годин закликали людей розійтись і вели напружені переговори з президентом. Зрештою Трамп теж каже: "ідіть додому, патріоти". Його слова разом із поліційним підкріпленням і національною гвардією дозволяють прибрати людей. Перерване засідання знову починають, аби таки проголосити Байдена президентом.

Американська столиця залишається із запитанням: чому таку охорону, яку виставили ввечері, не можна було поставити від самого ранку. Адже про наміри натовпу йти маршем на Капітолій знали всі: політики, копи, спецслужби.

"За участь у нападі 6 січня ми заарештували і висунули звинувачення більш як 725 людям у майже всіх п'ятдесяти штатах", — сказав генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

За підбурення до штурму і повалення демократії демократи в Палаті Представників за лічені дні оголосили Дональду Трампу другий імпічмент. Цей імпічмент, як і перший, потонув у Сенаті, який контролювала Республіканська партія.

Відтоді, вже за президента Байдена, майже рік триває слідство. Оприлюднено кілька масштабних журналістських розслідувань із фотографіями та іменами людей, які відповідали за організацію штурму: по-військовому, з раціями і планами. У слідчих є 14 тисяч годин відео, відзнятих у день штурму.

Прокуратурі нелегко: бо в такий спосіб, намагаючись завадити правомірній передачі президентської влади, Конгрес штурмували уперше в історії. Тож немає жодного закону, який би чітко окреслював провину Дональда Трампа і його найближчого оточення в підбуренні людей до штурму та багатотижневому поширенні звідома неправдивої інформації про результати виборів.

Президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію, який стався рік тому, атакою на американську демократію.

"Цього дня рік тому була атакована наша демократія, нападу зазнала воля народу, наша Конституція зіткнулася з найбільшою загрозою", — зазначив Байден у Twitter.

Він додав, що штурм Капітолія був "збройним повстанням" і звинуватив у цьому Трампа.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США мали завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолію, щоб висловити йому підтримку, і розпочали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

Серед затриманих у результаті штурму Капітолію знайшлися російськомовні. На суді одній людині знадобився перекладач на російську мову.

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