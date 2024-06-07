Річниця теракту на Каховській ГЕС: як люди виживають без води і чи планують відбудовувати водосховище

Яким може бути водосховище в майбутньому – поки не розголошують.

Село Мар’янське раніше було на березі Каховського моря. Люди звідти кажуть, що після російського теракту на Каховській ГЕС, вони тут страждають через брак води.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що кажуть люди, які живуть на березі Каховської ГЕС

Із пані Ларисою ТСН познайомилась торік у центрі села. Тоді вона, як й інші мешканці села, не уявляли, як виживатимуть без води. Тепер під обстрілами тут прокладають новий водогін.

Лариса

У Мар’янському з водою від осені 23-го лише півсела. Решту - без води через старі труби, яким майже 70 років.

"Там решето, там просто вода витікає, це злочин давати по такій системі водопостачання Довжина майбутнього нового водогону - 60 кілометрів", - каже староста села Мар'янське Віктор Недря.

Місцеві комунальники і переселенці з окупованих територій тут працюють щодня. І все - власними силами, щоб здешевити роботи.

"Питна вода, яка подається централізовано на частину села, сорок п'ять гривень за куб, із-за того, що ми знаємо, якім чином вона добувається, і де вона береться, і скільки її. Там, де нові мережі, там вода цілодобова. Там, де мережі не в найкращому стані, три рази на тиждень, по годинах там дається. А де зовсім негодні, там води нема, там на підвозі вода. Враховуючи логістику, вартість доставки води, куб уже виході не 45, а 125 гривень за куб", - каже староста села Віктор Недря.

Люди кажуть, що в селі вони вирощують городину, проте через брак води не можуть полити рослини. А тому дехто встановлює свердловину.

Труби

По селу є кілька громадських свердловин з питною водою. Але з яких би глибин її не добували потрібна потужна очистка.

Чи планують відновлювати ГЕС

Люди кажуть, що дуже хочуть, щоб Каховське водосховище відбудували. Керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота каже - плани відбудови вже є. Але чекають деокупації.

Місцеві прокладають водопровід

"Ми бачимо верхню картину, що станції немає, але розмив був великий, ми не розуміємо, що на цьому місці є. Чи станція може бути потім побудована на цьому місці, чи на іншому березі, це буде вже потім визначатися", - пояснив він.

Яким може бути водосховище в майбутньому – поки не розголошують. У Марянському ж просять врахувати помилки радянського проекту. Прокладаючи труби, староста села Віктор Васильович, сподівається бодай трохи полегшити життя односельцям.

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