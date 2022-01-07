Третя річниця Томосу: які виклики подолала Українська церква після отримання автокефалії

Зараз для ПЦУ непрості часи: в Україні триває війна, а пандемія позбавляє можливості жити звичним церковним життям.

6 січня — річниця Томосу, адже рівно три роки тому Вселенський патріарх Варфоломій вручив тоді ще новообраному митрополитові Епіфанію дорогоцінний сувій, декларувавши створення самостійної та незалежної Української церкви. За ці три роки Православну церкву України визнала фактично третина православного світу, закінчилась ізоляція, в якій українські священники перебували десятки років. Зараз для ПЦУ непрості часи: в Україні триває війна, а пандемія позбавляє можливості жити звичним церковним життям.

Чи вдалося церкві прийняти ці виклики, йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Соціальне служіння

Капелан Сергій Дмитрієв, священик ПЦУ, щойно повернувся з поїздки у Європу і відразу ж вирушає на фронт, святкувати Різдво з бійцями. Вісімнадцять років він служив у Московському патріархаті. Перейшов до Київського у 2014-му, на початку війни.

"Перебувати у Московському патріахаті для мене — це брати участь у вбивстві українських громадян", — пояснює священник.

Отець Сергій після переходу одразу став капеланом. Пояснює, що у ПЦУ свобода, яка необхідна йому для реалізації багатьох проєктів. Йдеться ппро притулки для наркозалежних, роботу з ВІЛ-інфікованими, працівницями секс-бізнесу тощо.

"Деякі проекти, які я роблю, я б ніколи не зміг робити у Московському патріархаті. Ми "рвонули" в соціальному служінні за чотири роки, коли предстоятелем став митрополит Епіфаній", — зазначає священник.

3 роки тому відбулося вручення Томосу про автокефалію для ПЦУ | Новини України

Візит патріарха Варфоломія

Головну подію в церкві за останні три роки він називає візит до України патріарха Варфоломія у серпні 2021 року та його зустріч з дітьми військовослужбовців.

Для очільника ПЦУ митрополита Епіфанія, візит Варфоломія — теж одна з найважливіших подій року, що минув.

"Після параду на Майдані 24 серпня ми сіли в автомобіль і патріарх, такий натхненний, сказав, що Україна непереможна. Це вже раз і назавжди. І українська церква надалі буде тільки утверджуватися", — згадує Епіфаній.

Церква і пандемія

Зі священником Володимиром Магленою ТСН знайомила вас три роки тому. Маглена служить на Луганщині, за тридцять кілометрів від лінії розмежування. У січні 2014-го він став першим священником Донбасу, що перейшов до ПЦУ. Парафіяни тоді свого батюшку не підтримали і храм, який отець Володимир збудував власними руками, відібрали.

Маглена був змушений служити вдома, з родиною. Потім почалася пандемія, яка спочатку здавалася катастрофою, але зрештою зробила звичайного батюшку з донбаського села — падре онлайн. Спочатку отець Володимир почав записувати проповіді і публікувати їх у YouTube, потім опанував молодіжний TikTok.

Митрополит Олександр Драбинко, один з двох архієреїв УПЦ МП, які приєдналися до ПЦУ, тримає у руках збірник статей про церкву у часи пандемії.

Віртуальне причастя — одне з останніх видань фонду митрополита Володимира, який очолює Драбинко. До цього видали житія святих українською та переклали літургію: саме цей переклад став зрештою основою тексту, затвердженого синодом. Бо молитися рідною мовою — природно.

"Деякі тексти богословського змісту я сам, будучи вже архієреєм, не розумів, то що можна говорити про сприйняття віруючими? Ми нарешті зрозуміли, кому ми молимося і як ми молимося", — зізнається митрополит Олександр.

А тим часом капелан Сергій Дмитрієв збирається на фронт. Він наголошує: священник не благословляє вбивство а перебуває поруч із людьми, які захищають країну.

Нагадаємо, що митрополит Епіфаній розповів, коли в Україні більшість святкуватиме Різдво 25 грудня.

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