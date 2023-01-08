Річниця збиття Боїнг-737 над Тегераном: чи є зрушення у справі і чи дочекаються постраждалі компенсацій

3 роки з дня однієї з найбільших трагедій в історії українських авіаліній - 8 січня 2020 року у небі над Тегераном збили Боїнг-737. Тоді загинули усі 176 людей, які були на облавку. Це громадяни 7 країн, зокрема і українці. В Ірані спершу заперечували свою причетність до катастрофи, а потім визнали помилкове влучення системою ППО, йдеться в ТСН.

На треті роковини збиття Боїнга українських авіаліній у небі над Тегераном і досі більше питань, ніж відповідей.

У невеличкому сквері на Дніпровській набережній у Києві про події трирічної давнини у Тегерані нагадує камінь, на граніті висічений номер того самого зловісного рейсу PS 752. Ще 176 дерев у пам'ять про кожного загиблого внаслідок того інциденту. Їх висадили менш ніж за 2 місяці до повномасштабного вторгнення до України. А вже за понад пів року, за іронією долі, іранською зброєю знову цілитимуть по мирних людях і цього разу не випадково.

До скверу сьогодні вшанувати пам'ять загиблих прийшли рідні та колеги.

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Того ранку 8 січня 2020 року 176 людей рейсу PS 752 рушали до Києва. Політ обірвався раптово, буквально після злету. Загинули усі, хто був на облавку - пасажири та екіпаж - це громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Серед загиблих були 9 членів українського екіпажу та ще двоє українських пасажирів.

Спершу у Тегерані наполягатимуть, що сталася технічна несправність і лише за три дні визнають, що літак збили. Спрацювала система Протиповітряної оборони, випадково, бо тоді в країні нібито очікували удару від Америки.

Людську помилку визнають головною причиною трагедії у Тегерані. “Якщо дві ракети потрапляє в літак, ви знаєте - це не випадковість. Я не знаю чого вони потрапили. Після попадання першої ракети літак продовжував політ, тобто пілоти продовжували управляти літаком. І вже після другого попадання літак втратив керування і впав”, - каже бортпровідник.

Після стількох років безуспішних перемовин і закликів до Тегерану терпець країн, громадяни яких постраждали увірвався. За 3 дні до нового року Україна, Британія, Канада та Швеція ініціюють арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака, щодо притягнення винних до відповідальності. Ще у червні 21 року Тегеран офіційно висунув обвинувачення проти 10 військовослужбовців, але хто ці люди - імен ніхто не знає.

Сам Іран наразі не дав згоди на такий арбітраж, на це у них є пів року. Втім, якщо Тегеран таки не наважиться взяти відповідальність у дію вступить Монреальська конвенція 1971 року. Тоді з держав-позивачів зможе передати спір до Міжнародного суду ООН. Окрім цієї мети - Забезпечення об’єктивного технічного розслідування про причини авіакатастрофи. “Так розумію, що ці три роки вже пройшли, будь-який час на очікування на якісь бюрократичні речі вже пройшов. Я так розумію, що все буде виходити на стадію фінального розгляду через організацію цивільної авіації, міжнародну, через ООН”, - каже пілот МАУ Володимир Гайдамака.

Встановлення відповідальності Ірану як держави за збиття літака та виплата компенсації. Сатисфакція - фактично офіційне вибачення із зобов'язанням не повторювати подібного. Із цим можуть допомогти звернення до ради “Ікао” - міжнародної організації цивільної авіації. Вони можуть розглядати порушення Чиказької конвенції. За одним з її положень забороняється застосовувати зброю проти цивільної авіації. Таку ж заяву проти Росії за збиття МН17 подали Нідерланди та Австралія.

У Канаді та Україні не виключають, літак іранці збили навмисно. Саме тому не дають міжнародній групі слідчих повного допуску до розслідування справи.

Іран пропонував компенсацію у розмірі 150 тисяч доларів родичам кожного загиблого. Україна таку суму не погодила. Тегеран діє в обхід і намагається вирішити справу без визнання протиправності своїх дій.

Нині після того як Іран почав постачати Росії бойові дрони для обстрілів українських територій надія на прямі переговори тане із кожним днем. Торік за продаж озброєння країні-агрсеорці наша сторона ініціювала розірвання дипломатичних відносин, а іранського посла позбавили акредитації. Попри усі наявні докази та санкції у Тегерані продовжують заперечувати підтримку війни.

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