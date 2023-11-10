Річниця звільнення Херсона: скільки людей живе у місті і скількох росіяни вбили після деокупації

Кореспондентка ТСН Олена Ваніна три місяці прожила у Херсоні під час окупації. Згодом вона вивезла звідти своїх трьох дітей і зараз лише для роботи навідується до рідного міста.

Олена Ваніна розповіла в етері ТСН, що зараз змінилось у її місті.

Після звільнення Херсон продовжує жити, попри обстріли

У Херсоні зараз вікна та вітрини забиті фанерою, оскільки окупанти після втечі нищать українське місто обстрілами, вбиваючи людей на вулицях та у власних будинках. Проте Херсон пристосовується і продовжує жити.

Херсон у листопаді 2023 року

"Наприклад, під час окупації супермаркети не працювали, але тут був стихійний ринок, де можна було купити ліки і продукти, а також перевести гроші з карток у готівку. Поряд на дорозі працювали мобільні блокпости ворога. Зараз все це в минулому. Відкрилися банки, аптеки, пошта і магазини. А ще — є світло, вода і зв’язок. Коли окупанти відходили, зруйнували всі комунікації", - каже Олена Ваніна.

Росіяни вбили у Херсонській громаді 197 людей

За даними міської військової адміністрації, за рік після деокупації росіяни вбили 197 людей і поранили майже 800. І це — тільки в Херсонській громаді. Пошкоджені будинки, лікарні, підприємства, церкви, садочки і школи. Діти навчаються онлайн. Але, попри страшні новини, люди повертаються додому.

Херсон у листопаді 2023 року

Фотограф Олександр Андрющенко пережив окупацію Херсона і виїхав лише тому, що в його будинок двічі прилітали ворожі снаряди. Втім, без Херсона витримав лише 8 місяців. Повернувся і відкрив студію, де робить фото на документи.

Скільки людей залишається у місті

Торік в листопаді у місті було 140 тисяч людей. Коли росіяни почали обстрілювати Херсон щодня - виїхала ледь не половина жителів. Але майже 20 000 з них вже повернулися, або тимчасово відвідують свої домівки, кажуть у військовій адміністрації.



"На даний час населення зростає. Навіть під час підриву Каховської ГЕС росіянами кількість населення зросла все одно", - каже заступник голови Херсонської МВА Антон Єфанов.



І, попри застереження посадовців, охочих евакуюватися небагато. Тим, хто повернувся, доводиться заново вчитися орієнтуватися у місті. Адже чимало вулиць у Херсоні перейменували, щоб про Росію і її діячів, не було і згадки. Наприклад, пішохідна Суворова — тепер Європейська. Про російського полководця нагадує лише постамент, сам пам’ятник росіяни забрали з собою, втікаючи. А ще вкрали експонати з міських музеїв.

Херсон у листопаді 2023 року

На місці князя Потьомкіна — український прапор. А поряд - у сховищі працює театр. Бетонні укриття - розмальовані. На забитих фанерою вікнах — малюнки художників.



Масштабного святкування річниці звільнення Херсона не буде. Адже в місті небезпечно бути на відкритому просторі. Але херсонці жартують — вигнання окупантів з міста було лише репетицією Великої перемоги. Після якої можна буде влаштувати справжнє свято.

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Нагадаємо, рік тому, в листопаді 2022 року, ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області та місто Херсон.

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