Річниця звільнення Херсона: як це відбувалось у листопаді 2022 року (фото, відео)

Два роки тому ЗСУ звільнили правобережжя Херсонщини. Синьо-жовтий прапор повернувся і до самого Херсона - це був єдиний обласний центр, який вдалося захопити окупантам за час повномасштабного вторгнення, Херсон був в окупації 8 місяців, але показав приклад партизанської боротьби.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Окупація Херсонщини і трагедія "Бузкового гаю"

Два роки ЗСУ повернули український прапор на правобережжя Херсонщини. Наймасовіші багатоденні гуляння охоплюють місто Херсон - люди з синьо-жовтими прапорами радіють і доводять – Херсон чекав ЗСУ.

Окупація Херсонщини почалася з 24 лютого 2022 року. Але в саме місто окупанти зайшли1 березня - цей день обертаєтсья трагедією "Бузкового гаю" – десятки тероборонців Херсона, майже беззбройні, всі у циввільному, безжально розстріляні окупантами. Тіла вбитих тоді довелося збирати місцевим та ховати у братських могилах.

"Бузковий гай"

Як звільняли Херсонщину

Але трагедія у "Бузковому гаю" не зупинила мужніх херсонців. Місто в окупації, але на центральній площі збирались тисячі сміливих людей в синьо-жовтих прапорах. Ці мітинги росіянам вдалося зупинити, але не партизанський рух – у місті регулярно вибухали машини з окупанатами. Вже в липні жителів Херсонщини попередили - місто в окупації не залишать. Ключову роль відіграють "Хаймарси" – надію дають удари по Антонівському мосту. Тоді ж РФ проводить імітацію "референдуму" та заявляє про анексію українських територій.

Херсон

Згодом окупанти роблять "жест доброї волі" – тікають з правобережжя Херсонщини. Перед відходом вони підривають Антонівський міст, телевежу, стратегічній підприємства, розкарадають музеї. Попри це місцеві радісно здирали плакати, які обіцяли, що "Росія тут назавжди".

Херсон у листопаді 2022

Росія тероризує Херсонщину

У червні 2023 росія підірвала Каховську ГЕС, Херсон та села і містечка поруч пережили потоп – місто накрила велика вода, але Херсону та прилеглим населеним пунктам зїхалися допомагати люди з усієї України.

Ці два роки свободи далися Херсону дуже дорого - Росія тероризує місто-герой постійними обстрілами, вбиває херсонців, руйнує їхні будинки. Але десятки тисяч людей тримаються за рідний Херсон і борються за нього.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 11 листопада. Ранкова ТРИВОГА по всій Україні! Річниця звільнення Херсона

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