Річниця звільнення Херсона: як путінська армія знищує місто і що кажуть місцеві

Рік тому, в листопаді 2022 року, ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області та місто Херсон. Жителі цих регіонів довгий час чекали на повернення додому.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Річниця звільнення Херсона: окупанти постійно обстрілюють місто

11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили Херсон від російської окупації. Тоді люди виходили на площу Свободи та раділи поверненню України. В цей історичний день знімальна група ТСН теж була в Херсоні.

Зараз площа Свободи порожня через загрози обстрілів РФ. Проте поряд можна купити каву. Бариста Володимир зізнається, що йому страшно, але він продовжує працювати.

Місцеві кажуть, що на звук навчилися визначати тип зброї, якою щодня їх обстрілюють росіяни. Здебільшого - надвечір, тож комендантська година розпочинається рано. Зараз у Херсоні є мобільні укриття, місто намагається жити.

Що кажуть жителі Херсона за рік після звільнення

Упродовж цього року ТСН розповідала про ворожі обстріли супермаркетів, зупинок громадського транспорту, приватних будинків і багатоповерхівок.

Обстріл Херсона / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Цими вихідними серед ночі ракета пробила дах однієї з багатоповерхівок. Дощенту зруйнувано кілька квартир, і лише дивом тут ніхто не загинув.

Наслідки обстрілу Херсона / Фото: Прокуратура Херсонської області

Господиня однієї з потрощених квартир Алла Андріївна каже, що зараз їй складно, але день звільнення Херсона згадує з посмішкою.

"Ми чекали на наших визволителів. Ми зустрічали їх. Ми вже майже рік без фашистів, але постійно під їхніми обстрілами", - каже Алла Андріївна.

Алла Андріївна додає, що пережила тут усю окупацію, не збирається виїжджати й тепер.

Волонтер Олег Дегусаров теж пробув у місті всю окупацію. Хлопець каже, що росіяни знищують його місто. Він згадує, як під час окупації з Херсона росіяни обстрілювали Миколаїв, а потім "прилетіло" і по них. Олег каже, що це тішило людей.

Після звільнення міста херсонці пережили багато труднощів, але настрої у них не змінилися - каже волонтер.

"Думаю, що вся країна чекає на лівий берег. Сподіваюся - найближчим часом поїдемо туди. Допомагати", - зазначає Олег.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 за 10 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, російські окупанти активізували обстріли Херсона та інших населених пунктів області. Це змушує місцевих жителів евакуйовуватися до безпечніших регіонів.

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