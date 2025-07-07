Річниця атаки по "Охматдиту": як Росія запустила запустила ракету по дитячій лікарні

Наслідки атаки по лікарні / © Associated Press

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Минає рік від кривавого російського удару по «Охматдит». Росіяни цинічно вдарили по дитячій лікарні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Один із корпусів зараз залишається зруйнованим, інший — частково функціонує, ще один — у напівзруйнованому стані та потребуватиме ремонту.

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Росіяни нанесли ракетний удар по «Охматдиту» у понеділок 8 липня 2024 року.

Перша інформація — у лікарні вибуховою хвилею винесло шибки. Адже у той день був масований обстріл і ракети прилетіли по житлових будинках, підприємствах, автівках та тролейбусах. Лише за деякий час стає відомо: в «Охматдиті» — прямий приліт ракети по одному з корпусів.

«Коли ми приїжджаємо на місце, розуміємо — це токсикологічний корпус.

Ми добре знаємо його знаємо — адже до цього знімали чимало сюжетів і про тамтешніх лікарів, і про пацієнтів. Відділення, де проводився діаліз — який не можна було припиняти через тривогу», — йдеться у матеріалі ТСН.

Після удару до корпусу біжать лікарі, серед них і Олег Годик, в момент прильоту він був на операції. У той момент — у паніці та куряві було неможливо навіть припустити скільки насправді людей може бути під завалами. Лише через дві години після прильоту обережне припущення — була інформація, що частину дітей з цього відділення все-таки вдалося спустити до підвалу під час повітряної тривоги



“Це найбільша дитяча клініка, тут лікували тоді і лікують зараз найважчі дитячі хвороби. Моя колега Юлія Кирієнко з іншого боку спостерігала — як важкохворих дітей терміново евакуюють по різних лікарнях, як у двір, продираючись через затори, злітаються швидкі, як дітей ведуть, везуть, несуть у автівки”, - згадує Наталія Нагорна.



Серед постраждалих — медики. Просто під час прямого включення в етері лікарі у скривавленому одязі разом з усіма розбирали завали

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Зазвичай людей просять не викладати відео наслідків прильотів, але один з таких записів стає прямим доказом — це не підбита ракета, це приліт саме в дитячу лікарню. По корпусу дитячої лікарні ворог влучив ракетою Х-101.

Під час розбору завалів у столиці лунали повторні вибухи. Проте небайдужі люди приходять, щоб допомогти розбирати завали.

Ведуча ТСН Марічка Падалко виходить в прямий ефір і ледве стримує сльози — побачивши кількість людей, які не можуть лишити дітей у біді.



“Це був надзвичайно спекотний день, люди швидко виснажувалися, задихалися від пилюки, від якої не рятували респіратори”, - йдеться у сюжеті.

Всі сподівалися на диво, яке все ж сталося — дітей у підвал встигли вивести. Згодом стає відомо: загиблі є — це лікарка та дідусь одного з пацієнтів. Серед цього горя, розрухи та ненависті до окупанта люди були українцями.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРЯМИЙ УДАР РАКЕТИ ПО НАЙБІЛЬШІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ! ХРОНОЛОГІЯ ДНЯ РУЙНУВАННЯ ОХМАТДИТУ