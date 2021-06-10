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Рідкісне сонячне затемнення над Землею: який вигляд мало унікальне явище

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Рідкісне сонячне затемнення над Землею: який вигляд мало унікальне явище

Associated Press

Кільцеве сонячне затемнення трапляється тоді, коли місяць блокує сонячне світло.

10 червня над нашою планетою було рідкісне сонячне затемнення - Вогняне кільце. Його називають кільцеподібним, адже Місяць затуляє майже весь сонячний диск. 

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

Це виглядає так, наче в небі висить вогняне кільце. Почалося затемнення о 13:30 і тривало майже півтори години. Найкраще роздивитися рідкісне явище можна було в Арктиці. Утім, жителі Канади і Гренландії також побачили всю його красу. А от у Європі та Україні затемнення було видно лише частково.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Новини світу: над Землею триває рідкісне сонячне затемнення

Новини світу: над Землею триває рідкісне сонячне затемнення

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