Рідкісне сонячне затемнення над Землею: який вигляд мало унікальне явище

Кільцеве сонячне затемнення трапляється тоді, коли місяць блокує сонячне світло.
10 червня над нашою планетою було рідкісне сонячне затемнення - Вогняне кільце. Його називають кільцеподібним, адже Місяць затуляє майже весь сонячний диск.
Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.
Це виглядає так, наче в небі висить вогняне кільце. Почалося затемнення о 13:30 і тривало майже півтори години. Найкраще роздивитися рідкісне явище можна було в Арктиці. Утім, жителі Канади і Гренландії також побачили всю його красу. А от у Європі та Україні затемнення було видно лише частково.
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