Рідна для 200 тис. людей: як в Україні перекладають новини та пісні на жестову мову

Рідна для 200 тис. людей: як в Україні перекладають новини та пісні на жестову мову

5 років тому ближчими до глядачів завдяки жестовій мові стала і ТСН.

Нею спілкуються в усьому світі, перекладають новини та публічні виступи і навіть співають пісень. Сьогодні відзначають Міжнародний день жестових мов. В Україні нині близько 40 тисяч людей, для яких жестова мова - це єдиний спосіб спілкування.

Про це 23 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Офіс у середмісті столиці. Оператори за ноутбуками та у навушниках. Але люди, які сюди звертаються, спілкуються лише жестами. Перекладач Олександр отримує черговий виклик.

Разом із колегами він - це ніби посередники між людиною із порушенням слуху та іншим світом. Це - один із кількох контакт-центрів громадського руху, який займається адаптацією сервісів і державних служб до спілкування із людьми які мають порушення слуху.

"Як пояснити лікарю, що в тебе болить. Як викликати швидку або екстрену службу", - каже секретар громадського руху "Соціальна єдність" Антон Гулідін.

Секретар руху Антон розповідає, спершу створили додаток, в якому людина може за допомогою оператора викликати екстрені служби, порозумітися під час візиту до відомств або просто - передати вітання.

"Є два брати - один із них чує, інший навпаки - ми по "Вайберу" вітаємо", - каже перекладач жестової мови Олександр Рудик.

Згодом почали облаштовувати планшетами із такими застосунками і різні відомства, зокрема пристрої є у деяких сервісних центрах МВС. А нині, кажуть - створили можливість миттєво поспілкуватися через перекладача і на сайтах міністерств.

Жестова мова є рідною для понад 200 тисяч українців, а для 40 тисяч - єдина можливість спілкуватися. 5 років тому ближчими до глядачів завдяки жестовій мові стала і ТСН.

"Це моє життя. Це моя улюблена робота", - каже перекладачка з жестової мови Людмила Руденко.

Людмила Руденко у вечірніх ефірах ТСН працює разом із Тетяною Радченко, яка просто зараз перекладає наживо цей сюжет. Людмила розповідає новини жестами уже понад 20 років.

"кожного ведучого свій темпоритм, комусь треба пристосовуватись: хтось повільніше, хтось швидше", - каже перекладачка з жестової мови Людмила Руденко.

Але найбільше, каже жінка, їй подобається навіть не розповідати жестами, а співати.

Співає жестами і студентка Катерина - вона почала опановувати жестову мову лише півтора роки тому за власним бажанням.

Дівчина каже, що хоч голосу і слуху не має, співати таки змогла - вирішила перекладати жестами пісні українських виконавців і вже набула популярності у мережі

"Якщо взяти сумарно, то це 200 тисяч переглядів пісні Go_A "Шум", з якою вони виступали на Євробаченні", - каже виконавиця пісень жестовою мовою Катерина Заботкіна.

Каже,щоби перекласти пісню, треба зрозуміти про що вона, та й вірно розтлумачити жестами художні звороти. Але тепер зупинятися Катерина не збирається, каже - має мрію: наживо перекладати жестами Євробачення.

Нагадаємо, в Україні запрацював цифровий сервіс для людей, які не чують і слабо чують.

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