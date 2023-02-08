Рідні легендарного львівського екскурсовода розповіли про причини його раптової смерті

У Львові попрощалися з відомим екскурсоводом і краєзнавцем Петром Радковцем, якого називали легендою міста, його візитівкою і його добрим духом, зазначають в ТСН.

Він - автор та співавтор сотні історичних публікацій, проєктів, фільмів. Пішов із життя раптово у 58 років, після футбольного матчу. Поховали його на Личаківському цвинтарі, про яке також чоловік дуже любив розповідати. “Перед цим днем нічого не віщувало, він завжди був спортивний, намагався триматися у формі. Те що сталося, це раптово, я ніколи не думала, що тато так скоро піде. Він завжди любив казку, легенди, ми з братом завжди були в цих легендах”, - каже донька Катерина.

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“Це сталося раптово, реанімація відбувалася майже одразу, швидка близько 40 хв пробувала реанімувати. Це був спортзал, вони грали у футбол, це вже було після гри”, - додає зять Омелян Ощудляк.

Петро Радковець устиг закохати у своє місто тисячі туристів, бо умів розповісти його історію так, як не міг ніхто. Він відрізнявся від інших гідів енциклопедичними знаннями, дотепними жартами і своїм неповторним стилем - завжди в капелюсі, з тростиною, метеликом і фірмовими вусами.

Одна з останніх його екскурсій була благодійною - для воїнів, які лікувалися у Львові після поранень.

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