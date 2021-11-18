Рідні продовжують пошуки уже дев'ятий місяць: у Київській області за загадкових обставин зник 22-річний військовий (фото)

У березні був придбаний квиток на ім'я Віталія на потяг "Київ-Маріуполь".

У Київській області продовжуються пошуки 22-річного військового, учасника бойових дій Віталія Кондратьєва.

Рідні та поліція шукають хлопця вже дев'ятий місяць.

Востаннє Віталія бачили 6 березня 2021 року у місті Біла Церква, де розташована його військова частина.

Про це ТСН.ua розказала мати хлопця Олена.

"Нічого про Віталія невідомо. Передали його справу в Білу Церкву. Мене визивали для показань і надання біоматерілу для аналізів ДНК", - каже мати Віталія.

За словами жінки, нині з'ясували, що у березні був придбаний квиток на ім'я Віталія на потяг Київ-Маріуполь. Там живе його колишня дівчина. Але вона стверджує, що з хлопцем розійшлися ще наприкінці лютого і взагалі не розмовляли від того часу.

"Також інформацію, чи Віталія у неї нема, перевіряли працівники поліції Маріуполя. Мого сина там дійсно не було. Чи Віталій взагалі виїжджав за придбаним квитком - невідомо. Камери так довго не тримають інформацію. Якби трохи раніше у Фастові вжили якихось заходів у розшуку, можливо, за гарячими слідами хоч щось можно було б з'ясувати. Оперативник припускає, що, можливо, квиток був придбаний не Віталієм, щоб збити зі сліду. Але це лише припущення…", - підсумовує мати зниклого військового.

Є небезпідставна надія, що хлопець живий

Раніше у поліції Київської області ТСН.ua розповіли, що 15 червня на підставі ухвали Фастівського міськрайонного суду Київської області відомості за заявою Олени З. внесено до ЄРДР за ч.1 cт. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Але водночас уточнили, що, коли зникає людина, провадження завжди відкривають саме за цією статтею, оскільки це стандартна процедура. А далі вже надають додаткову кваліфікацію. Тому крапку у цій справі ставити зарано. У поліції Київщини кажуть, що багато деталей не можуть розголошувати в рамка слідства, там сподіваються і водночас натякають - мають небезпідставну надію, що хлопець живий.

Деталі зникнення

Віталій зник за загадкових обставин у місті Біла Церква 6 березня 2021 року.

"Його нібито виселили з військового гуртожитку, і він з усіма речами попрямував у невідомому напрямку. Згодом його комбат мені сказав, що там у гуртожитку був якийсь конфлікт, було вибито двері, розбитий унітаз, але подробиці не розголошували, а щоб зам'яти це все діло, Віталія нібито попросили написати заяву на виселення за власним бажанням. Але про це я дізналася не так давно", - розповіла мати.

Куди далі пішов її син, вона не знає. Ще Олена розказала, що напередодні зникнення син нібито помирився зі своєю дівчиною і перебував у піднесеному настрої.

Мати Віталія Кондратьєва просить усіх, кому щось про нього відомо, звертатися за телефонами: 068 777 0112 або 102.

Нагадаємо, під Києвом за загадкових обставин зник чоловік. Рідні шукають Івана Любишкіна вже два з половиною місяці. Його діти припускають, що батько частково втратив пам'ять.

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