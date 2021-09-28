Рідні шукають четвертий тиждень: під Києвом за загадкових обставин зник чоловік

Рідні шукають четвертий тиждень: під Києвом за загадкових обставин зник чоловік

Діти зниклого Івана Любишкина припускають, що батько частково втратив пам'ять.

Під Києвом за загадкових обставин зник чоловік.

Зв'язок з Іваном Любишкиним обірвався ввечері у суботу, 4 вересня.

Про це ТСН.ua розповів його син Денис та додав, що відтоді рідні не припиняють пошуків.

До слова, 18 вересня Івану Любишкину виповнилося 69 років.

"У суботу, 4 вересня, батько мав їхати після чергування (працює охоронцем) додому. Ми з ним востаннє поговорили телефоном близько 19 вечора. Далі зв'язок із ним обірвався. Я, звісно, почав хвилюватися, зателефонував йому на роботу, мені розповіли, що йому стало зле, він упав з крісла, знепритомнів і почав бився у конвульсіях. Потім минулося. Він отямився і вирішив їхати додому", - розповів син.

У неділю, 5 вересня, Денис пішов до Дарницького управління поліції та написав заяву про зникнення батька.

Водночас чоловік разом із сестрою та друзями почали шукати батька самі. За геолокацією з його телефона дізналися, що він був у селі Гора. Поїхали туди з його фото, очевидці підтвердили, що бачили батька.

"Потім мені повідомили, що 8 вересня його нібито бачили у лісопосадці у селі Чубинське. Туди одразу поїхала моя сестра", - каже Денис.

Далі слід Івана Любишкіна обірвався. І більше, за словами сина, не було жодних зачіпок.

Син зниклого чоловіка зазначив, що батько свого часу служив в Афганістані та отримав там дві контузії. Він додав, що у батька періодично боліла голова, він обстежувався, лягав до лікарні, але щоб йому ставало отак зле, такого раніше не було.

"Ми думаємо, що батько частково втратив пам'ять", - підсумовує Денис.

Нині пошуками займається поліція Київської області.

Син зниклого чоловіка Денис просить всіх, кому щось відомо про місцеперебування батька одразу телефонувати йому за номером: 068-160-76-99, або ж 102.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції оперативним шляхом потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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