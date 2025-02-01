Рідні військових понад сім місяців приходять до урядового кварталу у Києві: що вони розповіли

Рідні військових, які перебувають у російському полоні, щодня виходять до урядового кварталу. Що вони розповіли?

Рідні військових, які перебувають полоні, майже сім з половиною місяців за будь-якої погоди з самого ранку і до вечора вони стоять безстроковою акцією в урядовому кварталі. Все заради того, щоб нагадувати можновладцям і численим закордонним гостям про своїх рідних, які перебувають в полоні. Мова йде про групу родин військовополонених і зниклих безвісти з різних підрозділів і в різний час.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

Еля, її родичка Юля та їхня подруга Аня приїжджають на пікети з Дніпропетровщини. Перебувають тут два тижні, наступні два - вдома з дітьми чи онуками. Чоловіки Елі та Ані, як і син Юлії - розвідники 74 батальйону.

Елін чоловік Андрій разом з Юліним сином Олександром в полон потрапили на початку березня 2022 на Донеччині. З тих пір інформації про них обмаль.

"Важко, бо знаєте, я звикла, що ми з ним все разом, я ніколи не приймала ніяких рішень сама. І коли я дізналась, що він потрапив в полон, для мене почалось пекло, пекло почалось для нього, але я горіла з ним в тому пеклі", - каже Еля Деректоренко, дружина військовополоненого.

Юлія зізнається, через вік і брак здоров'я їздити на ці акції їй важко, і кожного разу перед відрядженням доводиться себе змушувати.

"Беру себе в кулак і їду знову, знову і знову, думаю, може йому трішечки буде легше, що нас побачать, може йому покажуть, він же зовсім не знає, що з нами, як", - каже Юлія Директоренко, мати військовополоненого.

Чоловік Ані - захисник гарнізону Маріуполь. Віталій в травні 2022 року разом з усіма вийшов в так званий почесний полон.

"Три-чотири місяці і їх повині були повернути додому, але, на жаль, мій чоловік нині засуджений самопроголошеною республікою "ДНР" на 24 роки", - каже Анна Катранич, дружина військовополоненого.

Родичі військових хочуть привернути увагу до полонених воїнів

Аня каже, найважче такий довгий полон батька сприймає її 8-річна донька, яка тепер через акції і маму бачить рідше.

З наймасштабнішого кілька тижнів тому придумали виходити на столичні проїжджі частини о 9 ранку, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Про це рідні полонених і зниклих безвісти домовились з поліцією і владою міста. Тож спочатку патрульні перекривають дорогу водіям, і лише тоді розпочинається акція.

Акція рідних військовополонених

Вона триває не більше трьох хвилин - спочатку мовчанням, потім гімном. І кожного разу з машин виходить все більше людей. А далі учасники акції повертаються в урядовий квартал, щоб постояти за своїх ще один день їхнього полону.

Безстрокова акція: рідні цілодобово нагадують військовополонених і зниклих безвісти

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