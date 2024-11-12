Рідних Узелкова захейтили в Мережі: Марина Боржемська звернулась до українців

У суботу, 9 листопада, після кількох років боротьби з важкою хворобою помер відомий український боксер В’ячеслав Узелков. 11 листопада зі спортсменом попрощалися в рідній Вінниці.

Однак після смерті боксера, його ексдружину Марину Боржемську та дітей почали хейтити в соцмережах. Спершу відсіч користувачам дав син боксера, а тепер і колишня дружина звернулася до українців.

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Помер відомий український боксер

Цієї суботи у Вінниці попрощалися з відомим українським боксером В'ячеславом Узелковим, який помер 9 листопада. Як відомо, спортсмен кілька років боровся з важкою хворобою серця. Навесні Узелкову діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги.

Сам В’ячеслав ще від січня цього року в соціальних мережах почав розповідати про свої проблеми зі здоров’ям, які виникли внаслідок заняття професійним спортом. Зокрема, у квітні український боксер мав операцію на серці. Тоді у своєму Instagram Узелков написав, що має "нове серце".

Це була не єдина операція спортсмена за цей рік. Утім, він не втрачав запалу одужати і повернутися до роботи. Ще у вересні він анонсував свій проєкт, яким планував займатися після операції та відновлення.

Про смерть спортсмена ввечері 9 листопада спершу повідомили в Українській федерації боксу. Згодом смерть тата підтвердив і його син Роберт, який довгий час не спілкувався з батьком і колись навіть зрікся його, а також колишня дружина Марина Боржемська.

Справжня причина смерті Узелкова

Згодом подробиці смерті знаменитості розкрила колишня чемпіонка світу у найлегшій вазі та віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова. У мережі ширилися чутки, що Узелков нібито помер через тромб, який раптово відірвався. Але у коментарі для OBOZ.UA Шатернікова спростувала цю інформацію та вказала, що смерть не була раптовою.

Вона зазначила, що у Вячеслава було багато тромбів, тому у нього просто не було шансів на життя. За її словами, незадовго до смерті боксер потрапив до лікарні у Вінниці. Понад тиждень він провів у комі. Лікарі боролися за його життя та запускали серце тренера після зупинки. Однак, із коми Узелков так і не вийшов. Та після смерті батька 15-річний Роберт у своїх соцмережах зізнався, що коли батько захворів — він був поруч, попри складні відносини.

На родину Узелкова “накинулися” в мережі

Власне, вже після смерті Узелкова на його рідних посипався шквал критики, колишню дружину та дітей почали звинувачувати у піарі, й закидати, мовляв, ті радіють смерті боксера:

"радіє, що спекалася чоловіка";

"вона його ненавиділа завжди, тепер піариться на його смерті".

Хоча слів підтримки висловило куди більше людей, син Марини та В’ячеслава не став мовчати й відповів хейтерам.

"Що не було зроблено і що не було сказано — я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади. У моїх словах немає лицемірства, і я розбитий горем через те, що сталося, якщо до вас це не доходить. Чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені, прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не вмикається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і не писати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки, — я вам вдячний", — додав Роберт.

Марина Боржемська звернулася до українців

Нині сторінка Роберта пуста. Але не змовчала і сама Марина Боржемська. Вона зауважила, що вже навчилась захищатися від негативу, але своїх дітей хоче вберегти від цього.

"Щиро дякую всім за вашу підтримку, за кожне слово та коментар, як позитивний, так і критичний. Ми всі різні, і саме в цій різноманітності — наша особливість. Деколи легко судити інших, не знаючи всіх деталей, і особливо дивують коментарі від тих, з ким я навіть не зустрічалася, але хто стверджує, ніби добре мене знає. У кожного з нас є своя правда, своє бачення і переживання, що формують наші переконання. Це нормально, адже наші життєві історії пишуться з дитинства і складаються з впливу батьків, близьких, соціуму і середовища. Ми самі обираємо свій шлях, який може бути різним — прямим чи звивистим, але найважливіше те, що це наш вибір. Водночас пам’ятайте: на будь-якому етапі свого шляху ми зустрічаємо інших людей, і особливо важливо бути уважними до дітей, бо кожне наше слово, дія та жест мають наслідки. Діти — це наше майбутнє, вони виростуть і творитимуть атмосферу у своїх сім’ях, у суспільстві, країні та світі. Протягом цих років я навчилася захищатися від негативу, усвідомлюючи, що кожне слово відображає внутрішній світ того, хто його промовляє. Але мої діти ще не готові до цього. Щастя, що в них є я і люди, які завжди стануть на захист, щоб не дозволити чужим словам посіяти зерна жорстокості чи ненависті в їхніх серцях. Ще раз дякую всім, хто висловив свою думку, а своїх близьких обіймаю серцем і теплом. Легких хмаринок тим, кого немає з нами!" – написала ексдружина боксера.

Що відомо про родину боксера

Боржемська та Узелков понад 20 років були одружені, проте кілька років тому розлучилися. У цьому шлюбі у них народилися двоє дітей: син Роберт і донька Олівія. Проте колись за гучним розлученням В’ячеслава та Марини спостерігала вся країна. У Мережі пліткували, що боксер нібито зраджував обраницю, але вона заперечувала, що "за руку його на цьому не ловила".

Разом із тим Боржемська не поспішала ділитися подробицями розриву, а лише забрала дітей і переїхала жити до своїх батьків. Пізніше Марина таки розкрила деталі розставання. Їхнє розставання було доволі скандальним, адже тренерка заблокувала боксера у соцмережах і почала уникати спілкування з ним, так само як і його діти.

Сам спортсмен говорив про те, що відправляв подарунки синові і доньці. Боржемська розповідала, що В'ячеслав часто демонстрував необережність у спілкуванні і був різким. Він не приховував свого непростого характеру, а в шлюбі часто проявляв ревнощі, що значною мірою і стало причиною розлучення.

В серпні минулого року Боржемська дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, де детально розповіла про розлучення з Узелковим. Вона казала, що доньці і сину довелося побачити багато неприємних моментів у цьому шлюбі, але при цьому подякувала боксерові за дітей. В іншому інтерв'ю Марина розповіла, що зазнала морального аб'юзу і маніпуляцій з боку В'ячеслава. Остаточне рішення розійтися вона ухвалила вже тоді, коли зрозуміла, що готова почати життя заново.

У 2021 році Узелков брав участь у програмі "Одруження наосліп", де його партнеркою стала Юлія Черницька. Романтичні стосунки між ними не склалися, оскільки Узелков, вже перебуваючи на проєкті, зрозумів, що досі кохає Марину і хоче її повернути.

Але вже у грудні минулого року В'ячеслав Узелков повідомив про заручини і змінив статус у Facebook з "неодружений" на "заручений". Він також написав романтичний пост: "Нарешті ми це зробили, ми разом до кінця". Проте Узелков практично нічого не розповідав про свою обраницю, лише ділився кількома фото, де можна було побачити її руку. Відомо було тільки те, що їй більше ніж 30 років і вони були знайомі давно.

Й все ж після смерті Узелкова багато людей висловили співчуття рідним. Зокрема пост написав мер Києва Віталій Кличко, висловився і ведучий Слава Дьомін, у якого з В’ячеславом був конфлікт. Він чесно розповів, що у нього були непрості стосунки з боксером. За словами ведучого, фітнес-тренер мав непростий характер. Про це ходило чимало чуток, а сам Слава "нарвався" на конфлікт зі спортсменом після того, як взяв інтерв'ю у Марини Боржемської – його колишньої дружини.

Кар’єра Узелкова

Узелков здобув славу як на боксерському ринзі, так і за його межами. У 2013-му Узелков став Інтернаціональним чемпіоном за версією IBO. Хоча за рік до цього, у 2012-му, пережив інсульт. А 12 квітня 2014 року Узелков провів останній у кар'єрі бій.

Загалом Узелков провів на професійному рингу 34 поєдинки, здобув 30 перемог (19 – нокаутом) і зазнав чотирьох поразок. Після боксу Узелков спробував себе в ролі актора, телеведучого, зокрема знімався у проєкті "Україна має талант", а згодом зі своєю дружиною знімався у передачі "Зважені та щасливі".

А вже за кілька років Узелков подався в політику, у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від забороненої нині партії "ОПЗЖ", утім програв вибори, набравши лише 4% голосів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УЗЕЛКОВ ПОМЕР: його рідних захейтили в Мережі! Марина Боржемська звернулась до українців!

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