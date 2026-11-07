Рік без мами: донька найстаршої породіллі України 15-річна Анна Підвербна розповіла про пережите та плани

Донька найстаршої породіллі України Анна Підвербна особисто розповіла про те, як для неї минув рік без мами / © ТСН

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Після того, як у родині й оточенні доньки найстаршої породіллі України Валентини Підвербної Анни переказали, яким для цієї дитини став перший рік життя без рідної матері, 15-річна дівчина висловила бажання розповісти особисто про те, яким для неї був цей час.

Нагадаємо, Анна Підвербна народилася у 2011 році у 65-річної чернігівчанки Валентини Підвербної. Коли дівчині було 12 років, то через низку побутових умов спалахнув скандал між Анною та Валентиною Підвербними, після чого дитину терміново вилучили соцслужби. Валентина Підвербна померла рік тому, на 81 році життя, сама Анна наразі мешкає зі своєю офіційною опікункою Оленою Ятченко.

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ТСН.ua поспілкувався з Анною Підвербною, отримавши дозвіл на це від її офіційної опікунки.

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«Цей рік я прожила нормально. Я не померла, як думала у 10 років. Безумовно, спілкуватися хотілося (з мамою, — Ред.), сумувала. Проте, я не занурювалась у глибоке горювання. Тому що мені потрібно було зробити свою справу: закінчити школу, поступати», — розповіла нам Анна Підвербна.



Анна Підвербна на своєму останньому шкільному святі. Фото надано О. Тунік-Фриз.

На питання про те, як минув для неї цей рік без рідної мами, Анна відповіла так: «У мене за цей рік скільки ідей прийшло, я настільки творчо розвинулася. Я просто почала спокійно, нормально жити. Я нарешті почала співати в хорі. Тож цього року було багато прекрасного. Звісно, я сумувала за мамою, так, мені хотілося з нею спілкуватися. Утім, я не сприймаю це як трагедію, розумію, що людина померла. І так, безумовно це погано, бо смерть — це не добре. Однак ми всі народжуємося і помираємо. У мами був поважний вік. Що для мене є позитивним, так це в першу чергу відсутність конфліктних розмов з мамою. Так, мені дійсно стало легше жити. Тобто я її поважала і поважаю, любила і люблю, але, на жаль, конфлікти між нами — це те, що мене дуже травмувало. Тепер я не страждаю. І так, в цьому сенсі мені дійсно стало легше».

При цьому вона також відповіла на питання про те, чи є щось таке, що вона, Анна, не встигла сказати мамі.

«Я казала їй головне, що я її люблю. І всі, хто мене дійсно знає, прекрасно це розуміють. Проте, я завжди була з мамою щирою і казала прямо їй про свої почуття та відчуття. Вона чула від мене «Я тебе люблю, я тебе поважаю, але жити з тобою фізично не можу». Але, вона мене рідко чула, тож моя відвертість часто не мала сенсу», — каже Анна Підвербна.

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Анна Підвербна зі своєю опікункою Оленою Ятченко. Фото надано О. Тунік-Фриз.

Та додала, що наразі у неї відбувається процес дорослішання. «Загалом дорослішання — не проблема, але ми (підлітки, — Ред.) у своєму віці вразливі, хочемо швидше стати дорослими, щоб нас менше контролювали. Можливо, ми живемо у складний час та перетягуємо на себе дуже багато відповідальності».

Одне з останніх фото Ані Пвідвербної зі своєю мамою — Валентиною Григорівною. Фото надано О. Тунік-Фриз.

Резюмуючи, Анна додала про свої відчуття: «Я плакала останній раз дуже сильно, коли дізналась, що мама померла. Все. Якщо почати занурюватися у скорботу глибоко, можна плакати безкінечність. Полегшення від сліз я не відчуваю. Кожен із нас би хотів щось змінити у своєму житті. В своєму минулому ми всі хотіли б щось змінити. Думаю, що кожен із нас про це думав. І так само, кожен із нас може знайти плюси в своєму житті. У мене їх багато, якщо почати їх перелічувати, то це буде прям дуже багато плюсів. У мене в житті багато добра, але це все витікає з того, що сталося зі мною, і можливо я усвідомлюю це добро, бо знаю і протилежне. От що б я хотіла змінити, а точніше відмінити, так це війну. Але, на жаль, це неможливо».

Історія родини Підвербних: що відомо

Про Аню Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Григорівна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення — гроші на цю процедуру вона відкладала декілька років зі своєї пенсії та підробітків.

Навесні 2023 року, коли Підвербній-молодшій було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї — дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури.

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Одразу після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру.

Станом на зараз Аня Підвербна мешкає разом зі своєю опікункою Оленою Ятченко.

За словами останньої, дитина має належні та комфортні умови проживання, певний час тому лікарі зробили Анні Підвербній операцію, щоб покращити зір, дитина закінчила школу та опановує музичну освіту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що донька найстаршої породіллі Аня Підвербна приголомшила своїми зізнаннями. 15-річна донька найстаршої породіллі України Підвербної розповіла невідомі подробиці життя з 80-річною мамою та про те, за яких обставин перелякалась найбільше.





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