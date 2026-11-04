Рік без матері: про що мріє забути та як сумує 15-річна донька найстаршої породіллі України Підвербна

Донька найстаршої породіллі України Анна Підвербна, за словами її оточення, згадує маму інколи з любов’ю., а інколи — критично. / © ТСН

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Днями мине рік, як донька найстаршої породіллі України, 15-річна чернігівчанка Анна Підвербна, живе без рідної мами. На початку листопада 2025 року померла найстарша породілля нашої країни — 80-річна чернігівчанка Валентина Підвербна, яка народила доньку Анну у віці 65 років після процедури штучного запліднення. За ці 15 років в Україні старшої за Підвербну породіллі не з’явилося.

Донька Підвербної, Анна, якій у лютому виповниться 16 років, зараз, як відомо, мешкає зі своєю офіційною опікункою, чернігівчанкою Оленою Ятченко. Під час одного зі своїх останніх інтерв’ю для ТСН.ua безпосередньо Анна Підвербна висловила думку, що під час спільного проживання з мамою, крім позитивних моментів були такі, котрі хотілось би забути назавжди.

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Подробиці того, як дитина прожила цей рік — це в коментарі для ТСН.ua розповіла її опікунка Олена Ятченко та чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, яка приймає участь у житті Анни Підвербної.

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Олена Ятченко обережно каже, відповідаючи на питання ТСН.ua, що, враховуючи низку конфліктів, які у Ані були з Валентиною Підвербною, зараз дитині, звісно, легше.

«Їй легше. Конфліктів, звісно, немає, але час від часу Аня згадує маму та сумує. Згадує те, що було доброго та не дуже. Все, як у житті. Чи заздрить вона тим одноліткам, у яких є рідні мами — я цього не знаю», — відповіла нам опікунка Анни Підвербної.

На пряме питання про те, чи буває таке, що Аня плаче через те, що немає мами, Олена Ятченко відповіла так: «Ні. Просто сумує, знає, що її мамі було важко і що мама вже спочиває там… Сама Аня зараз навчається (здобуває музичну освіту), вчиться старанно, кожного ранку поспішає на навчання».

Анна Підвербна зі своєю опікункою Оленою Ятченко. Фото надано О. Тунік-Фриз.

«Я вважаю, що у Ані є ефект пружини, яку довго тримали. Дитина зараз просто «вистрілила» і стала людиною з достатньо дорослим мисленням. У неї проявились здібності у багатьох напрямках. Можливо, через те, що вона була вимушена стати дорослою у свій час. Росте дуже цікава людина, у якої гарні здібності у навчанні, людина, яка у 15 років може серйозно дискутувати навіть на політичні теми, але при цьому залишається дитиною. Яка любить та пам’ятає свою маму, каже, що якби не мама, то і її не було би. Але і критично ставиться до всього того поганого, що довелось пережити у дитинстві. Разом з цим вона дуже вразлива. Її тригерить тема дітей, у яких немає батьків. У неї є плани допомагати таким діткам», — каже пані Оксана.

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Анна Підвербна. Фото надано О. Тунік-Фриз.

За її словами, нещодавно Аня у центрі міста перебувала недалеко від того місця, де стався приліт російського дрона. У той день у Чернігові внаслідок атаки РФ загинули дві 15-річні дівчини.

«Аня набрала мене, розповіла, що її „тіпає“ після того, що сталося. Потім перейшла до безпечного місця», — розповіла нам Оксана Тунік-Фриз.

Останнє побажання найстарішої породіллі Валентини Підвербної

За 8 тижнів до своєї смерті, у 20-х числах вересня 2025 року Валентина Підвербна погодилася дати інтерв’ю ТСН.ua. Під час спілкування вона плакала, але знайшла сили розповісти, що змогла зробити ремонт у квартирі, щоб покращити житлові умови заради можливого повернення доньки — або через суди, або коли Аня стане повнолітньою.

Валентина Підвербна зі своєю донькою. Фото надано О. Тунік-Фриз.

Але, за її словами, ремонт просувався дуже повільно через високу вартість будівельних матеріалів та меблів — на ці покупки Підвербна відкладала гроші з мізерної пенсії.

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Намагаючись повернути дитину, Підвербна дійшла до висновку, що їй треба звертатись до президента України Володимира Зеленського. Вона тоді додала, що знаходила можливість приїхати до Києва. Утім, цього так і не сталося.

Історія родини Підвербних: що відомо

Про Аню Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Григорівна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Підвербній-молодшій було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї — дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури.

Одразу після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру.

Станом на зараз Аня Підвербна мешкає разом із своєю опікункою Оленою Ятченко.

За словами останньої, дитина має належні та комфортні умови проживання, певний час тому лікарі зробили Анні Підвербній операцію, щоб покращити зір, дитина закінчила школу та опановує музичну освіту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що донька найстаршої породіллі Аня Підвербна приголомшила своїми зізнаннями. 15-річна донька найстаршої породіллі України Підвербної розповіла невідомі подробиці життя з 80-річною мамою та про те, за яких обставин перелякалась найбільше.







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