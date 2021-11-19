Рік “чорних лебедів”: радник президента з економіки зробив невтішний прогноз на майбутнє

На думку експерта, прикрі несподіванки у 2022 році можуть бути пов’язані із глобальною економічною кризою.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко зробив припущення, що наступного року у світовій економіці траплятимуться несподівані кризові явища.

Про це він заявив 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За словами експерта, минулий рік був роком кризи, але не варто сподіватися на стабільність у 2022 році.

“Більше того, я припустив би, що й наступний рік - це рік, можливо, якщо хочете "чорних лебедів", пов'язаних із глобальною економічною кризою”, - зауважив він.

Причинами прикрих несподіванок, на його думку, можуть стати напружені економічних відносини між Китаєм і США та монетарна політика, яка проводиться світовими емісійними центрами.

“Досить згадати той рівень інфляції, який є зараз у США і який перевищує 6% - один із найвищих за останні кілька десятиліть”, - підкреслив Олег Устенко.

Нагадаємо, прогнози фінансових аналітиків щодо розвитку економіки на наступний рік – помірно оптимістичні. ВВП України наступного року може оновити історичний рекорд в доларовому еквіваленті, а у гривневому – сягнути 5 трильйонів.

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