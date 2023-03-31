Рік деокупації Бучі: сотні містян вшанували пам'ять вбитих та закатованих росіянами (фото)

Сьогодні, 31 березня, рівно рік, як Збройні сили України звільнили місто Буча на Київщині від російських окупантів. У річницю деокупації жителі міста вшанували пам'ять загиблих. Кількасот людей, попри дощ, зібралися на вулиці Вокзальній — символі стійкості та незламності.

Про це повідомляє ТСН.ua з місця події.

Дорослі та діти зі свічками та ліхтариками вишикувалися вздовж вулиці, яка була всіяна трупами мирних мешканців та розбитими танками російських окупантів. Поруч на площі виклали інсталяцію з окопних свічок у формі мапи України. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, що Буча та Бучанський район пережили 33 дні окупації. За цей час від рук російських солдатів загинуло понад 1 400 людей, із них 37 — діти. Понад 175 українців було знайдено в братських могилах і камерах тортур. Правоохоронці зафіксували дев'ять тисяч російських воєнних злочинів.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Зранку 31 березня до Бучі приїхав Володимир Зеленський. Разом із главами іноземних держав та урядів президент України вшанував пам’ять загиблих жителів міста.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

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