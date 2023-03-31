Рік деокупації Бучі: сотні містян вшанували пам'ять вбитих та закатованих росіянами (фото)

Понад 1,4 тисячі мешканців росіяни вбили за 33 дні окупації.
Сьогодні, 31 березня, рівно рік, як Збройні сили України звільнили місто Буча на Київщині від російських окупантів. У річницю деокупації жителі міста вшанували пам'ять загиблих. Кількасот людей, попри дощ, зібралися на вулиці Вокзальній — символі стійкості та незламності.
Про це повідомляє ТСН.ua з місця події.
Дорослі та діти зі свічками та ліхтариками вишикувалися вздовж вулиці, яка була всіяна трупами мирних мешканців та розбитими танками російських окупантів. Поруч на площі виклали інсталяцію з окопних свічок у формі мапи України. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.
Нагадаємо, що Буча та Бучанський район пережили 33 дні окупації. За цей час від рук російських солдатів загинуло понад 1 400 людей, із них 37 — діти. Понад 175 українців було знайдено в братських могилах і камерах тортур. Правоохоронці зафіксували дев'ять тисяч російських воєнних злочинів.
Зранку 31 березня до Бучі приїхав Володимир Зеленський. Разом із главами іноземних держав та урядів президент України вшанував пам’ять загиблих жителів міста.
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