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Рік після пекла в "Охматдиті": як лікарі вижили після російського удару і чому повернулись на роботу
Росія рік тому завдала ракетного удару по дитячій лікарні. Медики, які отримали складні травми, розповіли про лікування та повернення на роботу.
На початку липня минає річниця кривавого злочину Росії — прямого ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит». Тоді травми отримали медичні працівники.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Історія медсестри, яка постраждала під час ракетного удару
Вікторія Дідовець — медсестра лікарні «Охматдит» зустрічає ТСН вдома. Через рік після ракетної атаки вона ходить з паличкою і це результат праці та боротьби впродовж всього року.
8 липня коли почалася повітряна тривога, згадує Вікторія, вона спустилася в укриття. Там було багато дітей і медперсоналу. Вже було зрозуміло, що тривога бойова і медсестра відділення інтоксикації вирішує піднятися нагору — раптом ще потрібна допомога.
Ракета прилітає в корпус токсикології в момент, коли Вікторія перебувала на сходовому майданчику.
«Мене вибуховою хвилею вдарило в щось і щось впало зверху. Перелом тазу. Це — не просто одна кістка, стегна оскольчатий, частина кістки зруйнована повністю гомілкова частина, розрив печінки, селезінки, травма вуха травма шиї», — каже Вікторія.
Її таз, ноги — буквально збирали по шматках. Скріплювали пластинами. Зшивали рани на обличчі та голові.
Вона пережила понад 20 операцій. Перші спроби встати, перші кроки з підтримкою, потім на милицях — все це через шалений біль. Вікторія чимало працювала з психологом, щоб прийняти кожен новий складний етап після того, як вона вижила в епіцентрі вибуху.
Нині Вікторія працює з косметологами, щоб стерти шрами з обличчя. Досі проходить реабілітацію, але у травні вже повернулася на роботу в «Охматдит». Щоб вийти з дому треба одягнути ортез, що підтримує стопу, вона досі не працює.
Шматочок рожевої стіни — це все що залишилося від її кабінету на другому поверсі. Своє повернення на роботу, вона вважає, найкращим рішенням.
Їй пропонували реабілітацію за кордоном. Але вона лишилася в Україні. Усі ці довгих 10 місяців її колеги — допомагали, підтримували, дзвонили і чекали на її повернення.
Медикиня пригадала день обстрілу «Охматдиту»
Ольга Бабічева — нефрологиня та анестезіологиня, каже, що теж вижила завдяки колегам. Як і Вікторія Ольга була в епіцентрі вибуху. На першому поверсі розташовувався діалізний центр. Зняти дітей з апаратів штучної нирки та швидко перевести в укриття неможливо. Треба час, щоб кров повернулася у русло з апаратів. Саме цим і займалися пані Ольга, її медсестра Наталя, та нефрологиня Світлана Лук’янчук, як прогримів вибух. Ольга Бабічева втратила свідомість. Завдяки медсестрі, які її швидко знайшла і витягнула з під завалів, Ольга і вижила, бо крововтрата величезна. Коли прокинулась в реанімації, її цікавило лише одне питання.
«Перше що я запитала чи всі у нас живі? Виявилося що не всі, на жаль», — каже вона.
30-річна нефрологиня Світлана Лук’янчук, яка теж допомагала швидко від’єднувати від апаратів дітей — загинула. Всі діти вціліли. Світлана Лук’янчук — учениця Ольги Бабічевої. Росла без батьків. Мріяла і цілеспрямовано йшла до мети стати висококласним лікарем — нефрологом.
«30 років. Дівчинка, яка ще могла жити і була б класним лікарем. Тягнула нашу медицину туди, куди треба», — згадує лікарка.
Сама Ольга отримала перелам черепа, скроневої кістки. Через травму мозку не ходила, не говорила, не бачила.
Кожну ніч поки вона була в реанімації хтось з колег її відділення чергував поруч. А друзі-лікарі, з я кими вона працювала поруч багато років, залучити всі можливості медицини, щоб пані Ольга повернулась до свідомості.
Її реабілітація тривала 9 місяці. Вона пів року не ходила, але поступово з’являлась координація, відновлювалась мова, пам’ять, зір. Скільки у цьому праці можуть зрозуміти тільки люди що були поруч.
Пані Ольга теж вже вийшла на роботу. Таких фахівців, які вміють підбирати індивідуальні програми діалізу, та готувати дітей до трансплантації нирок — одиниці. Її стаціонарне відділення так і не відновили в «Охматдиті», однак зробили амбулаторний діаліз в поліклініці дитячої лікарні. Ольга каже після всього, що вона пережила — переусвідомила ставлення і до пацієнтів.
«Я зараз своїх пацієнтів по-іншому бачу. Я уявляю, як я б була на їх місці, я зараз роблю все можливе і неможливе щоб їм було легше», — каже вона.
Вона мріє про відбудову «Охматдиту» і про те що у нових корпусах відновиться її відділення, де у стаціонарі можна буде боротися з хворобами нирок і готувати дітей до трансплантації.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Опинились в ЦЕНТРІ ВИБУХУ! ЛІКАРІ ОХМАТДИТУ ЗГАДАЛИ ПЕРЕЖИТЕ РІК ТОМУ