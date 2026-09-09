Рік після скандалу в ліцеї №109: куди зникла директорка, яка не пускала дітей до школи через шорти

Рік тому директорка ліцею у Києві не пускла до класу дітей у шортах

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Рік тому у Києві спалахнув скандал через шкільний дрес-код. Директорка ліцею №109 на Печерську Віталія Полякова особисто перекривала вхід до навчального закладу дітям у шортах. Керівниця навчального закладу вважала такий вигляд школярів «неналежним» і наполягала, щоб вони поверталися додому та переодягалися, і лише після цього їх допустять до занять.

Маленькі діти, які прийшли на заняття без батьків, просто розгублено плакали біля школи. Обурені батьки ліцеїстів оприлюднили відео «перемовин» із директоркою — саме ці кадри спричинили бурхливу реакцію в суспільстві.

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Дрес-код в ліцеї: чому вимоги директорки обурили батьків

Передусім користувачі звернули увагу на зовнішній вигляд самої керівниці й дивувалися, чому жінка, одягнена в джинси та джинсову безрукавку, вказує дітям на правила щодо одягу. Утім, були й ті, хто підтримав її дії: мовляв, сучасні учні ходять до школи аби в чому, тож звертати увагу на охайність та практичність цілком нормально.

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Згодом з’ясувалося, що вимоги директорки були безпідставними, адже обов’язкову шкільну форму в Україні скасували ще 2019 року. Як пояснила Освітня омбудсменка Надія Лещик, одяг для школи — це вільний вибір дитини та її батьків, а єдиними рекомендаціями залишаються охайність, зручність і відповідність сезону.

Найбільше обурення викликало те, що коли директорка не пускала дітей до школи, у Києві після цього лунала повітряна тривога. Замість того, щоб перебувати у шкільному укритті під наглядом вчителів, діти опинилися в небезпеці на вулиці.

Розслідування, алергія від «Шахедів» та звільнення

Після розголосу в профільному департаменті КМДА обіцяли провести службове розслідування й надати належну оцінку діям керівниці. Проте процес затягнувся на місяці: майже всю осінь 2025 року директорка перебувала на лікарняному або у відпустці, через що перевірку не проводили.

Про Віталію Полякову відомо, що вона педагог з тридцятирічним стажем, вона виховала не одне покоління учнів, викладаючи математику.

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Пізніше вона пояснила, що її дії були пов’язані передусім із безпекою дітей. На її думку, одяг має бути максимально закритим, особливо під час перебування в укритті. Вона переконувала, що після вибухів «Шахедів» на відкриті ділянки тіла може потрапити речовина, яка викликає алергію, тому, дбаючи про учнів, вона й вимагала приходити на уроки у закритому одязі.

Утім, у грудні минулого року стало відомо, що Віталія Полякова написала заяву на звільнення за власним бажанням.

Дата публікації 13:57, 03.09.25 Кількість переглядів 1535 Скандал у столичній школі: дітей під час тривоги не пускали на заняття через шорти

Що відбувається у ліцеї зараз і чи є табу на шорти

Факт звільнення з посади за власним бажанням ТСН.ua підтвердили в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерського району. Там додали, що в ліцеї №109 колишня очільниця на посаді не поновлювалася, до суду не зверталася, а її подальша доля працівникам управління невідома.

«На сьогодні є виконувач обов’язків директора ліцею №109. Жодних заборон стосовно одягу, зокрема й шортів, немає», — повідомили в управлінні.

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Там наголошують, що вибір вбрання — це передусім відповідальність батьків, головне — щоб усе було пристойно.

Батьки підтверджують, що заборони відвідувати уроки в шортах немає вже рік, і з дрес-кодом у навчальному закладі зараз усе гаразд.

«Діти ходять на навчання у тому, що їм більш зручно, відповідно до погоди», — повідомив один з батьків.

ТСН.ua зв’язався з колишньою директоркою, аби запитати, що вона думає про події річної давнини та чим займається нині. Проте Віталія Полякова не виявила бажання до спілкування і кинула слухавку. А після повторного дзвінка відповіла, що «почувається зле і передзвонить пізніше», але на зв’язок так і не вийшла.

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