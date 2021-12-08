Рік тому розпочалася масова вакцинація від COVID-19: хто і що хоче заробити на антивакцинаторських настроях

Рік тому розпочалася масова вакцинація від COVID-19: хто і що хоче заробити на антивакцинаторських настроях

Першою щепленою людиною стала 90-річна британка Маргерет Кінан.

Сьогодні рівно рік тому розпочалася масова вакцинація від коронавірусу. Першими щепила своїх громадян Велика Британія. Медичний прорив, який мав врятувати людство від епідемії та зняти локдауни – нині обріс мільйонами вигадок, фейків та міфів.

Про те, хто і що хоче заробити на антивакцинаторських настроях і кому за це доведеться заплатити – 8 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Першою щепленою людиною стала 90-річна британка Маргерет Кінан. Жінка - щаслива, бо вакцина звільнила її від ізоляції. Але від радості до ненависті - один рік. Вакцинація тепер тема номер один на кухнях та у соцмережах. Користувачі у Мережі не втомлюються переповідати історії буцім-то смерті після вакцинації знайомих і друзів.

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Експерт з цифрової безпеки Павло Бєлоусов закликає українців пам'ятати: все, що ви читаєте в інтернеті, ви не можете перевірити - справжня це людина чи інформація.

"Нагадую всім, що всі вакцини "ковідні" - не живі вакцини, в них немає "ковідного" вірусу. Відповідно, вакцинована людина нічого виділяти не може. Мало того, якщо вона навіть захворіє на "ковід", вона буде виділяти менше "ковідного" вірусу і він буде заразним менший період часу", - вкотре пояснює медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

За словами політтехнолога, експерта-міжнародника Бориса Тизенгаузена, коли з'являється група людей, яка схильна у щось вірити, з'являється група людей, які хочуть на цьому заробити різними засобами.

Так, власники мережі лабораторій наполягають – краще робити ПЛР-тести ЗА 300-400 гривень, ніж вакцинуватись. А ще пропонують перевіряти організм на антитіла, аби бути впевненим в імунітеті.

Також краще за вакцинацію вважають підйом імунітету продуктами що індивідуально підбере "фахівчиня" за аналізами за 350 евро.

"Якщо люди думають, що всі, хто є іконами антивакцинаторства, ведуть за собою натовп тому, що вони вірять в переможне майбутнє - ні. Вони насправді заробляють на цьому гроші", - певен лікар-анестезіолог, кандидат медичних наук Андрій Сем'янків.

Антивакцинальний рух: хто використовує людей, які бояться щепитися

"Це найкращий час, щоб створювати площини напруженості, піднімати людей на протести", - говорить експерт.

Слід зазначити, що усіх, хто заробляє на антивакцинальній темі – лайки, гроші, електорат, геополітичні бонуси – об'єднує одне: платять ці дивіденди – ті, хто їм повірив – своїми життями.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо: В Україні три області перетнули позначку в 50% вакцинованого дорослого населення від COVID-19 принаймні однією дозою.

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