Рік Трампа на посаді президента США: тарифи, конфлікти та війна в Україні

Дональд Трамп

20 січня виповнюється рівно рік, відколи Дональд Трамп удруге склав президентську присягу. За ці 12 місяців світова безпекова архітектура змінилася до невпізнаваності: Трамп призупинив одні конфлікти, але вже погрожує розв'язати нові. Обіцяний «мир за 24 години» в Україні так і не настав, проте всередині США його рейтинг залишається високим.

Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко порівняла обіцянки 47-го президента з реальною політикою Білого дому.

«Золота ера» та економічний тиск

Рік тому через аномальний холод інавгурацію перенесли до Капітолію. Сьогодні Вашингтон так само мерзне, але країна за цей час стала зовсім іншою. Проголошена Трампом «нова золота ера» почалася з інтер'єрів: ліпнина та статуетки з дорогоцінного металу вкрили стіни Овального кабінету.

Для звичайних американців добробут спробували підвищити через радикальні тарифи. Додаткову націнку на торгівлю запровадили майже для всіх партнерів США.

Тарифи як батіг: Президент корегує відсотки вручну, використовуючи їх як інструмент тиску.

Покарання для Європи: Нещодавно нові мита виписали європейським країнам, які опираються планам Трампа взяти під контроль Гренландію.

«Ізоляціонізм навпаки»: де Трамп застосував силу

Обіцянка «вимірювати успіх війнами, в які ми не вступимо» реалізувалася специфічно. Трамп вступає лише у ті конфлікти, де бачить можливість миттєвого успіху:

Близький Схід: Підтримка Ізраїлю, зупинка бойових дій у Газі та повернення заручників. Іран: Бомбардування ядерних об'єктів та заклик до зміни влади, який, втім, закінчився трагічно для протестувальників — допомога США так і не прийшла, і повстання потонуло у крові. Венесуела: Зухвала операція з викрадення диктатора Мадуро.

Мир в Україні: від 24 годин до «паперового тигра»

Про обіцянку зупинити війну за добу Трампу вже навіть не згадують. Тепер він називає українське питання «найскладнішою задачею». За цей рік ми побачили все:

Публічні сварки: Скандал в Овальному кабінеті після тиску на Зеленського.

Саміт на Алясці: Теплий прийом для Путіна, який не дав жодних результатів.

Коливання: Трамп то називає Путіна «паперовим тигром», то знову вимагає від України віддати території.

Важливо, що попри «перевертання переговорного столу», США продовжують надавати Україні розвіддані, продавати зброю та обговорювати повоєнну відбудову.

Нова архітектура світу та «Рада миру» за мільярд

«Право сильного» стало офіційною стратегією. Трамп створив альтернативу ООН — Раду миру для Гази. Умови членства прості:

Внести 1 мільярд доларів готівкою .

Запрошення отримали навіть Путін та Лукашенко.

Останнє слово — завжди за Трампом.

Дипломатичний етикет пішов у минуле. Президент США агітував Канаду стати 51-м штатом, а прем’єру Норвегії написав ображеного листа через те, що Нобелівський комітет не дав йому премію миру.

Кордон на замку та «жах» на вулицях

Найбільше прихильники Трампа задоволені міграційною політикою. Кордон із Мексикою фактично закритий. Проте міграційна поліція (ICE) стала джерелом напруги: під приціл потрапляють навіть ті, хто вже має громадянство. Країну сколихнуло вбивство американки Рене Гуд співробітником ICE за «непокору» у власному авто, проте масових протестів це не викликало.

Лише за рік Трамп наважився на радикальні кроки, про які лише мріяв раніше. Символом змін став сам Білий дім: за наказом президента там знесли східне крило, щоб побудувати величезну бальну залу. Реконструкція серця Америки триває — як і реконструкція всього світового порядку.

