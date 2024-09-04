Рік за ґратами: що не так із "справою Коломойського" та чому вину бізнесмена не можуть довести

Проти Ігоря Коломойского відкриті кримінальні провадження за декількома справами. Що не так зі звинуваченнями, з'ясовував ТСН.ua

Минув рік, відколи українському бізнесменові Ігорю Коломойському вручили підозру і "тимчасово" відправили за ґрати. ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандальну справу і з'ясовував, що "закидають" бізнесменові та що не так зі звинуваченнями.

Проти Ігоря Коломойского відкриті кримінальні провадження за декількома справами. Тому розглянемо все по-порядк.

Справа "Приватбанку"

Мабуть, найгучнішою є справа "Приватбанку". Спочатку Коломойському оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: шахрайство та відмивання коштів.

15 вересня 2023 р. Коломойський отримав нову підозру — щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був.

За даними слідства, в 2013-2014 роках Коломойський "шляхом не внесення готівкових коштів" вивів із банку 5,7 мільярди гривень готівки, проте помітили це тільки восени 2023 року, після чого арештували Коломойського і директора київської філії банку Сергія Волкова.

Було проведено численні аудити, зокрема під час націоналізації банку в 2016-му році, які підтверджують відсутність складу злочину. Також про неможливість такої оборудки говорять і численні свідки.

Сам бізнесмен звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою.

Заплутані заяви свідків

Експерт Олексій Голобуцький нагадав, що справа Коломойського ґрунтована на свідченнях 4-х осіб з технічного персоналу, серед яких касири й інкасатори, про події 10-річної давнини, у той час як менеджери та аудитори протягом всього цього часу ніяких проблем не фіксували. Проти свідків розпочали провадження, щоб в їхніх справах, яким буде приділено менше уваги, прописати деякі факти та обставини як доведені, після чого на базі судових рішень оперувати цими "фактами" в справі безпосередньо Коломойського.

"БЕБ завело на цих (своїх!) свідків кримінальні справи – бо якщо свідчать, значить, виступали подільниками. А далі якраз "хитра" схема: у вторинних, "неважливих" справах в рішеннях суду прописуються як "доведені" обставини, які нереально довести в рамках резонансної справи безпосередньо Коломойського. А далі "свідків" звільняють від кримінальної відповідальності "через закінчення строків давності", бо задача з формалізації потрібних тверджень виконана, - підкреслює Голобуцький. – А раптом вдасться отак спростити формулу. І суд не вимагатиме повноцінного доведення".

Таким чином вже були звільнені двоє свідків в суді Києва, в третій справі суд в Дніпрі позов відхилив, – це була справа касирки, яка в свідченнях нібито "допустила нереальність та малоймовірність фактичного внесення готівки на картковий рахунок" Коломойським, після чого спростовувала цю заяву і стверджувала, що з її слів так записав слідчий. В суді вона була без адвоката, її захищав прокурор, який просив провести засідання в закритому режимі, без преси, але суд не погодився і зрештою відхилив позов.

Справа 21-річної давнини

8 травня бізнесменов повідомили про підозру, де він начебто доручив замовити вбивство людини, яка не постраждала, що нібито відбулось в далекому 2003 році у Криму – тобто 21 рік тому (!).

Слідство стверджує, що 2003 року він нібито замовив вбивство адвоката, що відмовився співпрацювати в незаконній діяльності Коломойського щодо металургійного завод

У 2005 році бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю Юлії Мостовій із "Дзеркала тижня" розповів подробиці історії, яку сьогодні реанімує прокуратура.

"Які можуть бути, на вашу думку, стосунки між бізнесменом і адвокатом, що обслуговує іншого бізнесмена? Адвокат — це виконавець, як бухгалтер, як менеджер. Він поза лінією корпоративного конфлікту. Тому жодних стосунків між бізнесменом і адвокатом конкурента бути не може. Тим більше — погроз. Адвокат, про якого ви кажете, працював у Пінчука та Григоришина. Гадаю, ці бізнесмени ретельно розробили всю цю процедуру і пустили її в хід. Але навіть за того політичного режиму вони не змогли завести кримінальну справу проти мене, вийшло лише "за фактом", – пояснив тоді Коломойський в інтерв’ю.

Адвокат Олег Пушкар відзначив, що один з виконавців "дає показання, що явка з повинною нібито про те, Коломойський там до чогось причетний – була в нього вибита під тиском правоохоронних органів".

У своєму запереченні адвокати також звертають увагу на те, що строк притягнення до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 КК України сплив ще 08.07.2018 року – тобто майже 6 років потому.

У цій справі бізнесменові також обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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Справа Коломойського. Апеляційна скарга на продовження запобіжного заходу

Експерти Міжнародного товариства з прав людини (IAC ISHR) звернули увагу на той факт, що стосовно Коломойського уже застосували тримання під вартою в іншому провадженні. А зважаючи на це "важко зрозуміти, яким чином підозрюваний, і так перебуваючи під вартою з вересня 2023 року, може порушити покладені на нього обов’язки в іншому провадженні, тобто які ж тут наявні ризики переховування від слідства".

Коломойському не дають спілкуватися з родичами

Ще 6 вересня 2023 року захист звернувся до детектива БЕБ та Офісу генпрокурора з клопотанням про надання дружині Коломойського – Ірині – дозволу на побачення з чоловіком у Києві. Детектив відмовив у задоволенні цього клопотання, а рішення про відмову не надали.

У червні 2024 року сторона захисту подала клопотання до прокурора стосовно того, що український бізнесмен не може спілкуватися зі своїми рідними. Однак прокурор у клопотанні відмовив.

"По новинах я чув, що російським полоненим дозволяють спілкуватися з рідними, а українським військовополоненим – не дозволяють. Це порушує права людини. Я не військовополонений, але й мені не дозволяють спілкуватися з моїми рідними", – обурився Коломойський.

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Відомі українці заступилися за бізнесмена

Узяти Ігоря Коломойського на поруки запропонували гендиректор "1+1 media" Ярослав Пахольчук; відомі українські телеведучі Наталія Мосейчук, Алла Мазур і Юрій Горбунов, український спортивний журналіст, ведучий та блогер Ігор Циганик, а також колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

Також взяти на поруки бізнесмена висловили готовність:

головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький

двоє військових, які стверджували, що своїми діями у 2014 році Коломойський врятував Україну;

ексзаступник міністра енергетики та експосадовець "Нафтогаз України" Ігор Діденко;

чинний народний депутат Сергій Демченко;

активістка Ірма Крат.

Також аргументом у клопотаннях про взяття Коломойського на поруки було те, що після Революції гідності бізнесмен на посаді очільника Дніпропетровської ОДА захистив область від проросійських бойовиків та сепаратистів.

В Європі стежать за процесом

25 квітня цього року Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги адвокатів Коломойського щодо незаконності його кримінального переслідування та допущених під час нього порушень прав і свобод.

"Європейський суд з прав людини розпочав розгляд справи за нашою скаргою. ЄСПЛ оцінить на предмет правомірності як застосовані щодо Ігоря Коломойського запобіжні заходи, так і загалом законність кримінального переслідування нашого клієнта. Ця справа матиме важливе значення для функціонування в Україні захисту прав людини та дотримання принципів правової держави", – розповів адвокат бізнесмена Олександр Лисак.

За словами адвоката, з моменту звернення зі скаргою в ЄСПЛ ситуація щодо дотримання прав Ігоря Коломойського значно погіршилася.

Також стало відомо, що Міжнародне товариство з прав людини (International society for human rights, IAC ISHR) наголошує на суттєвих порушеннях прав бізнесмена Ігоря Коломойського як підозрюваного в справі про "замовне вбивство".

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Нелюдське поводження і непомірна застава: що кажуть міжнародні експерти IAC ISHR

Зокрема, міжнародні експерти IAC ISHR знайшли порушення в справі Коломойського. Міжнародні експерти наголосили, що співробітники СІЗО відмовляються допускати лікарів до Коломойського попри проблеми зі здоров'ям.

Зі слів адвокатів, співробітники слідчого ізолятора відмовляються допускати лікарів до Коломойського без його нотаріальної згоди на проведення медичного обстеження, але й не пускають нотаріуса для оформлення згоди. Водночас лікар Коломойського на допиті зазначав, що у його підзахисного багато діагнозів, зокрема, критичні серцево-судинні проблеми, проблеми з підшлунковою залозою, збільшена нирка тощо. З огляду на це Коломойський потребує надання медичної допомоги. Зокрема, поза межами слідчого ізолятора.

Ненадання належної медичної допомоги може свідчити про порушення ст. 3 ЄКПЛ, відповідно до якої нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, — зазначено у висновку.

ISHR (International society for human rights або Міжнародне товариство з прав людини) — це незалежна, некомерційна та неурядова організація, яка має консультативний статус при Економічній і соціальній раді ООН, а також асоційований статус при Департаменті громадської інформації ООН. Головний офіс організації розташований в Німеччині, проте представництва є в десятках країн світу, зокрема й в Україні. ISHR займається також моніторингом судових засідань в Україні на предмет наявності або відсутності порушень прав людини.

Замість висновку

"Цікаво, коли цей іспанський сором вже закінчиться? Бо кожне засідання у справі Коломойського хіба додає сорому за все і всіх – за БЕБ, за прокуратуру, за суддів, за "свідків"... Хоча потім же буде епілог: міжнародний суд, який з навічно приклеєними десь до маківки від шоку бровами розбиратиме оцей от весь "кримінал за навіяними спогадами касирки й інкасаторів", – писав експерт Олексій Голобуцький в колонці на "Телеграфі".

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