Рік Змії – фатальний для Росії: Влад Росс назвав дату падіння режиму Путіна

Рік Змії – фатальний для Росії. Цього року Змії має статися щось грандіозне.

Про це заявив астролог Влад Рос в інтерв'ю TSN.UA.

"У роки, пов'язані зі зміями, гадюками, які себе знищують, помер Сталін, у березні місяці (1953 року – ред.). У рік Змії-гадюки, 17-й рік, як ви пам'ятаєте, відбулася лютнева революція. За нинішнім літочисленням, це був березень місяць. І жовтнева революція – це був рік Змії. Ви думаєте, Гітлер напав, дав по зубах Сталіну коли? У рік Змії – 1941 рік. Японська війна закінчилася поразкою Російської імперії 1905 року – теж у рік Змії... Пала Берлінська стіна теж у рік Змії, 1989 рік, як ви пам'ятаєте. І коли жест доброї волі зробив Радянський Союз – виведення військ з Афганістану – 15 лютого 1989 року. І коли розпочався рік Змії, вони вивели свої війська з Афганістану рівно через 10 років, як вони там перебували. І ось вони (росіяни – ред.) уже 10 років перебувають в Україні. Як ви думаєте, чи не можуть повторитися такі цикли з роком Змії?”, – каже астролог.

Влад Росс прогнозує, що до літа російські окупанти можуть залишити територію України.

"Я думаю, що цей символ — лисиця, що біжить у повний місяць, а повний місяць у нас символ літа, я так розумію, ось десь до літа вони можуть втекти в кінцевому підсумку" — зазначив він.

Також астролог передбачив переворот у РФ і спрогнозував, коли саме він може статися.

"Зрештою, як у будь-який рік Змії, у них (у Росії – ред.) має статися переворот. Особливо небезпечна ситуація у них пов'язана з місячним та сонячним затемненнями. Це березень місяць – 14 березня. Коли у них сходиться Сатурн та Нептун, Завжди у них виходить революція: 17-й рік революція, 89-й фактично падіння Берлінської стіни. І навіть цяря Олександра ІІ-визволителя теж убили в 1881 році, коли з'єдналися Сатурн і Нептун. І теж у них раз на 36 років буває така ситуація. І тому, хто б там не був – справжній чи несправжній Путін, я абсолютно впевнений, що це двійник, його уконтрапуп'ять або у березні, або у вересні, коли теж буде коридор затемнень. Перше затемнення відбудеться 7 вересня, а третє – у день Богородиці – 21 вересня. Тому хотілося б не дуже довго чекати, щоб скоріше все це сталося. І в березні ми б побачили нового царя в них, і не чекати до вересня. У будь-якому разі, ми завжди почекаємо, оскільки щось має грандіозне статися в рік Змії", – сказав Росс.

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