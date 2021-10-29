Рим готується до саміту G20: у місті протести на перекритих вулицях і перші зустрічі лідерів

Рим готується до саміту G20: у місті протести на перекритих вулицях і перші зустрічі лідерів

Квартал всесвітньої виставки, побудований ще за часів Муссоліні, фактично повністю перекрито, як і небо над Римом.

Три з половиною тисячі поліцейських, перекритий район, кілька станцій метро, що не працюватимуть упродовж вихідних - так Рим готується до саміту "Великої двадцятки", на який сьогодні з усього світу з'їжджаються лідери найбагатших держав. Прилетівши до Італії, американський президент Джо Байден одразу ж зустрівся у Ватикані з Папою Римським. Але зустріч минула без преси.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Кортеж чорних машин з американськими прапорами в’їжджає на площу святого Петра. Зустріч американського президента з понтифіком не транслюють. Журналісти з усього світу обурені, але фактично в останню мить обіцяну живу трансляцію початку розмови - Ватикан скасовує, журналістів - теж не пускають. Бо візит затьмарює болюча водночас і для американського президента, і для Європи, де католицька Польща йде всупереч стандартам ЄС, тема абортів.

«Байден казав, що він особисто проти абортів, але як обраний лідер нації не може примушувати до власних поглядів людей, що голосували за нього», - зазначають активісти.

Про що б не говорили за зачиненими дверима Байден і понтифік, але одразу по завершенню зустрічі на «Твітері» Франциска І з’являються слова: з кліматичними змінами можна боротися спільно, розділяючи відповідальність перед світом і розуміння спільної долі.

Новий американський президент, на відміну від Трампа, розділяє острах європейських лідерів перед глобальним потеплінням, зробив боротьбу зі шкідливими викидами частиною передвиборчої програми і тепер фактично представлятиме її від завтра - на саміті "Великої Двадцятки".

Саміт "Великої двадцятки": Джо Байден зустрівся з Папою Римським у Ватикані, але без преси

Квартал всесвітньої виставки, побудований ще за часів Муссоліні, фактично повністю перекрито, як і небо над Римом. Головними темами зустрічі світових лідерів окрім кліматичних змін передбачувано стануть коронавірус та захоплений талібами Афганістан. Путін і Сі Цзіньпін свою участь у саміті вирішили обмежити включеннями з рідних міст інтернетом.

«Якщо ми хочемо, аби всі були в безпеці - кожного треба вакцинувати. Це найбільший урок пандемії. Тому світові лідери повинні докладати конкретних зусиль, аби це сталося», - зазначає активіст, який бере участь у перформенсі у Римі, присвяченому боротьбою проти коронавірусу.

Вони стоять над труною з написом "5 мільйонів смертей" і жбурляють фальшиві євро у камеру. Одразу кілька великих правозахисних організацій таким флешмобом нагадують світовим лідерам, що в бідних країнах досі вакциновано менше трьох відсотків громадян, тоді як в багатих - понад сімдесят. А таким чином від можновладців вимагають примусити фармацевтичні компанії ділитися рецептами вакцини від коронавіурсу, аби якнайшвидше поширити її світом.

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