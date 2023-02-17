Ринок нерухомості ожив, а от ціни на квадратні метри поповзли вниз: де квартира стала найвигіднішою

Квартир продається в рази менше, ніж до війни, але все ж більше, ніж улітку і восени 2022 року.
Рієлтори помітили, що кількість договорів купівлі-продажу майна залежить від перемог на фронті, а ціни - від географії війни: що ближче до лінії зіткнення та небезпек, то падіння відчутніше, йдеться в ТСН.
“Це моя спадщина і, чесно кажучи, я не збиралася її продавати. Я планувала тут жити пізніше, коли діти стануть дорослими”, - каже про свою квартиру Леся Маджара.
Нині більшість часу вона з родиною проводить на Закарпатті, там діти вже пішли до школи, отже, там і планує найближче майбутнє, тож змушена продати свою двокімнатну квартиру у столиці. Вона розташована на другому поверсі "хрущівки", неподалік центру і лише за кілька хвилин пішки від метро. Раніше на такі квартири був чималий попит, а зараз, кажуть рієлтори, люди вкладають гроші дуже обережно і всі хочуть купити за найвигіднішою ціною.
Раніше таку квартиру можна було продати за 60 тисяч доларів, наразі на пропозицію 54 тисячі покупці поки не відгукуються.
Ціни на нерухомість дійсно впали, кажуть фахівці, хоча обсяги продажів зростають з кожним місяцем по всій Україні. Ціни дуже залежать від географії бойових дій. “І Харків, і Запоріжжя, і Миколаїв також угоди відбувалися. Єдине, що ціни знизилися. Харків – відсотків на 40-50 зниження цін. Київ – відсотків на 10, до 20%. А захід України – він не втратив, ціни залишилися на довоєнному рівні. Єдине – в Закарпатській області вони збільшилися відсотків на 30. Там обсяги ринку були невеликі, а охочих придбати побільшало”, - переконує президент асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.
Досить безпечним регіоном вважається і Прикарпаття. Тут, на відміну від центру та сходу країни, зросли продажі навіть первинної нерухомості. “Все ж захід ВПО розглядають як безпечну зону, і також внутрішній клієнт теж є. 70% наших клієнтів – це люди, які проживають у 100-км зоні від обласного центру. Далі це є люди, які не проживають, але хочуть вкласти свої кошти”, - розповідає представник будівельної компанії Олег Андрухів.
Пік купівель тут припав на серпень-вересень, і рієлтори пов'язують це з успішним контрнаступом наших військових на Харківщині та Херсонщині. Та за законами ринку разом із попитом зросли і ціни на новобудову. “Вартість зростає на 20-30%, вона і до війни зростала, але 2022 року додалися інфляційні процеси – коливання долара від 28 до 40. До початку війни метр квадратний коштував 500 дол, то сьогодні 580 дол”, - додає Олег.
Рієлтори кажуть, що ринок первинної нерухомості постраждав найбільше, і особливо в центральних та східних регіонах. Хоча й жодна компанія офіційно не збанкротувала, навпаки - намагаються добудувати розпочаті об'єкти. Ще чекають на державні програми відновлення і компенсації тим, хто втратив житло. На думку забудовників, за рахунок цих грошей ринок первинної нерухомості зможе прокинутися.
Читайте також:
Щоб ніхто не вийшов у вікно: вдови воїнів створили спільноту підтримки, в якій вже 600 жінок
Небачені хвороби: перинатальний центр у Харкові, який показував Бекхем, констатує збільшення патологій у немовлят
За добу росіяни обстріляли чи не увесь Херсон: наслідки зафіксували журналісти ТСН