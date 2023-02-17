Ринок нерухомості ожив, а от ціни на квадратні метри поповзли вниз: де квартира стала найвигіднішою

Квартир продається в рази менше, ніж до війни, але все ж більше, ніж улітку і восени 2022 року.

Рієлтори помітили, що кількість договорів купівлі-продажу майна залежить від перемог на фронті, а ціни - від географії війни: що ближче до лінії зіткнення та небезпек, то падіння відчутніше, йдеться в ТСН.

“Це моя спадщина і, чесно кажучи, я не збиралася її продавати. Я планувала тут жити пізніше, коли діти стануть дорослими”, - каже про свою квартиру Леся Маджара.

Нині більшість часу вона з родиною проводить на Закарпатті, там діти вже пішли до школи, отже, там і планує найближче майбутнє, тож змушена продати свою двокімнатну квартиру у столиці. Вона розташована на другому поверсі "хрущівки", неподалік центру і лише за кілька хвилин пішки від метро. Раніше на такі квартири був чималий попит, а зараз, кажуть рієлтори, люди вкладають гроші дуже обережно і всі хочуть купити за найвигіднішою ціною.

Раніше таку квартиру можна було продати за 60 тисяч доларів, наразі на пропозицію 54 тисячі покупці поки не відгукуються.

Також читайте В Україні збільшилася кількість трансплантацій: все більше українців погоджуються на посмертне донорство

Ціни на нерухомість дійсно впали, кажуть фахівці, хоча обсяги продажів зростають з кожним місяцем по всій Україні. Ціни дуже залежать від географії бойових дій. “І Харків, і Запоріжжя, і Миколаїв також угоди відбувалися. Єдине, що ціни знизилися. Харків – відсотків на 40-50 зниження цін. Київ – відсотків на 10, до 20%. А захід України – він не втратив, ціни залишилися на довоєнному рівні. Єдине – в Закарпатській області вони збільшилися відсотків на 30. Там обсяги ринку були невеликі, а охочих придбати побільшало”, - переконує президент асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

Досить безпечним регіоном вважається і Прикарпаття. Тут, на відміну від центру та сходу країни, зросли продажі навіть первинної нерухомості. “Все ж захід ВПО розглядають як безпечну зону, і також внутрішній клієнт теж є. 70% наших клієнтів – це люди, які проживають у 100-км зоні від обласного центру. Далі це є люди, які не проживають, але хочуть вкласти свої кошти”, - розповідає представник будівельної компанії Олег Андрухів.

Пік купівель тут припав на серпень-вересень, і рієлтори пов'язують це з успішним контрнаступом наших військових на Харківщині та Херсонщині. Та за законами ринку разом із попитом зросли і ціни на новобудову. “Вартість зростає на 20-30%, вона і до війни зростала, але 2022 року додалися інфляційні процеси – коливання долара від 28 до 40. До початку війни метр квадратний коштував 500 дол, то сьогодні 580 дол”, - додає Олег.

Рієлтори кажуть, що ринок первинної нерухомості постраждав найбільше, і особливо в центральних та східних регіонах. Хоча й жодна компанія офіційно не збанкротувала, навпаки - намагаються добудувати розпочаті об'єкти. Ще чекають на державні програми відновлення і компенсації тим, хто втратив житло. На думку забудовників, за рахунок цих грошей ринок первинної нерухомості зможе прокинутися.

Читайте також:

Щоб ніхто не вийшов у вікно: вдови воїнів створили спільноту підтримки, в якій вже 600 жінок

Небачені хвороби: перинатальний центр у Харкові, який показував Бекхем, констатує збільшення патологій у немовлят

За добу росіяни обстріляли чи не увесь Херсон: наслідки зафіксували журналісти ТСН