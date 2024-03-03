Ринок праці у Києві та Львові: в яких містах більше платять і кого шукають

Через війну та мобілізацію ринок праці в Україні переживає нелегкі часи. Численним підприємствам та компаніям доводиться працювати в умовах дефіциту фахівців.

Сайт ТНС.ua з’ясовував, що відбувається з працевлаштування та зарплатами у Києві та Львові.

Загальні тенденції

Експерти зауважують, що ринок праці вже призвичаївся до умов роботи під час війни. Від початку широкомасштабного вторгнення за кількістю вакансій ринок праці відновився на 93%, повідомляють на порталі work.ua.

Кількість вакансій за два роки війни збільшилася у сферах: медицина та фармацевтика, освіта та наука, охорона та безпека, юриспруденція, роздрібна торгівля.

Дещо зменшилася кількість вакансій у сферах: IT, будівництво та архітектура, діловодство, страхування, телекомунікації та зв’язок.

Через мобілізацію дефіцит персоналу відчувається в багатьох регіонах України. Люди більше шукають віддалену роботу. Хоча у січні на ринку праці побільшало шукачів, через що зросла конкуренція.

За кількістю вакансій ринок праці відновився на 93% / Фото: DepositPhotos

Кадровий дефіцит

Роботодавці як у Львові, так і у Києві змушені збільшувати до кандидатів, як вимоги працевлаштування (зараз стала актуальною вимога – знання англійсько мови), так і рівень зарплат. До речі, середній показник зарплат по країні складає вже 20 тисяч гривень.

Робота в Києві / Фото: ТСН.ua

"Щодо західних регіонів, то там кадровий дефіцит більш відчутний, ніж у центральних та східних, бо трудова міграція "вимивала" звідси людей на протязі багатьох років. До того ж, як бачимо з опитувань наших біженців, саме з західного регіону виїхала за кордон достатньо велика частина працездатного населення", - розповідає сайту ТСН.ua Тетяна Пашкіна, HR-експертка.

Вона додає, що з початком війни, відбулося велике переміщення бізнесів зі сходу України на захід.

"Відповідно у західних регіонах, в тому числі, і у Львові зросла кількість роботодавців. Наскільки мені відомо на захід переїхало 800 великих підприємств, а 600 вже відновили роботу. А для цього були потрібні люди, бо не всі сюди переїхали разом зі своїм персоналом. Тому існує потреба у робочих руках, і роботодавці змушені піднімати заробітну плату, щоб підібрати кваліфікований персонал", - розповідає Тетяна Пашкіна.

Є потреба у кваліфікованих кадрах / Фото: Pexels

Скільки платять у Києві та Львові?

Експертка погоджуються, що війна суттєво відобразилася на ринку праці великих міст.

"Львів потроху перетягує на себе столичні обладунки. Наприклад, по рівню заробітної платні він раніше ніколи не був на другому місця серед українських міст мільйонників, а зараз є. За вакансіями по регіонах середня заробітна платня у Львові – 20 тисяч гривень. Тоді як у Києві вона складає 22, 5 тисячі гривень. Зарплати у Львові зростають через потребу у кваліфікованих кадрах. Наприклад, зарплатня продавця-консультанта у різних містах України становить 15 тисяч гривень, а у львівських продавців-консультантів – 17 тисяч гривень", - розповідає Тетяна Пашкіна.

Львів на другому місці по рівню зарплат / Фото: pixabay.com

Експертка додає, що по вартості оренди квартир Львів майже зрівнявся з Києвом, а в деяких сегментах навіть перевершив його.

"За показниками занятості офісних центрів Львів також обійшов Київ. Там будують нові офіси та індустріальні парки, бо потреба в них висока. Тобто у Львові зараз майже столична атмосфера. Єдина відмінність – тут помітна більша активність працівників ТЦК та СП, що звісно позначається на ринку праці і не тільки", - підсумовує Тетяна Пашкіна.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про кадровий голод через мобілізацію: експерт ошелешив прогнозом транспортного апокаліпсису в Києві.

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