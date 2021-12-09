Байден пояснив Путіну, від кого залежить вступ України до НАТО - Єрмак

Байден пояснив Путіну, від кого залежить вступ України до НАТО - Єрмак

Відбулася розмова Байдена із Зеленським.

Питання вступу України до НАТО має вирішувати український народ. Про це 9 грудня в розмові із президентом України Володимиром Зеленським сказав президент США Джо Байден, переповідаючи свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Слова Байдена переповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Багато останніми днями було розмов про нібито якісь умови щодо НАТО, щодо членства у НАТО, щодо курсу на членство у НАТО України. Президент Байден дуже чітко сказав, що рішення щодо вступу до НАТО - це тільки рішення українського народу. Це суверенна незалежна держава. І він це питання навіть не готовий був обговорювати. І це залежить від України і від членів НАТО", - сказав Єрмак.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що однієї з "червоних ліній" для нього є вступ України до НАТО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.