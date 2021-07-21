"Зріст 180 см, а вага - 30 кг": в Одесі лікарі рятують хлопця, якого батько лікував "від нечистого"

"Зріст 180 см, а вага - 30 кг": в Одесі лікарі рятують хлопця, якого батько лікував "від нечистого"

Батьки і досі упевнені: все робили вірно.

В Одесі 16-річного хлопця з тяжкою анорексією рятують лікарі. Зі зростом 180 см, підліток важить 30 кілограмів. Медики кажуть: ще кілька днів, і хлопця не змогли б врятувати. На "особливу дієту" сина посадив батько – аби вилікувати його від "нечистого".

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

Зневоднений і виснажений. "Швидка" привезла хлопця до лікарні у вкрай тяжкому стані. Зазвичай від анорексії в дитячій реанімації рятують дівчаток, які прагнуть схуднути. Вперше у їхній практиці, кажуть лікарі, дієта ледь не вбила хлопця. На суворий піст його посадив батько, аби вигнати демонів. Мати не заперечувала.

В хлопця - кілька серйозних вроджених хвороб, каже батько. Коли медики виявилися безсилими у лікуванні, підлітка повели до православного старця. Саме той, мовляв, і порадив дієту. На ній хлопець просидів 9 років.

Батьки і досі упевнені: все робили вірно. До медиків звернулися лише тоді, коли в сина не стало сил навіть попити води. Останні роки через хворобу до школи хлопець не ходив, був на домашньому навчанні - тож його різкого схуднення ніхто не бачив. Навіть сусіди у дворі з ним не перетиналися. Утім, про родину відгукуються добре.

В службі у справах дітей кажуть: додому хлопчика не повернуть. Батькам закидають злісне невиконання обов’язків. Їм загрожує 5 років позбавлення волі. Втім, в поліції кажуть – у таких випадках батьки найчастіше отримують умовний термін.

Новини України: довів до анорексії – як батько лікував від "нечистого" власного сина

Нагадаємо, в Одесі 12-річна дівчинка померла від анорексії. Дитина виховувалась у благонадійній родині.

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