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Рівень алкоголю перевищив норму в 14 разів: у Чернівцях водій таранив будинки

Рівень алкоголю перевищив норму в 14 разів: у Чернівцях водій таранив будинки

Фото: facebook.com/vinn.police

Чоловіка затримали поліцейські.

У Чернівцях сталася аварія. П'яний водій не впорався з керуванням та двічі врізався в будинок. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 12 листопада.

Зупинити водія намагалися випадкові перехожі.  Однак він на них не реагував і давав більше газу. Зрештою, врізався в будинок. А потім проїхавши ще кілька метрів – і протаранив інший будинок. 

Свідки викликали копів. Порушника зупинили. Драгер показав майже три проміле алкоголю в його крові. Це вище норми в 14 разів. На водія патрульні склали адмінпротокол, авто забрали на арештмайданчик.

П'яний водій протаранив два будинки | Новини України

П'яний водій протаранив два будинки | Новини України

Нагадаємо, у Прилуцькому районі на трасі біля села Обичів сталася ДТП: зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vario та автомобіль Volkswagen Polo. Внаслідок аварії загинула 37-річна водійка легковика.

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