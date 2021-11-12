Рівень алкоголю перевищив норму в 14 разів: у Чернівцях водій таранив будинки

Чоловіка затримали поліцейські.
У Чернівцях сталася аварія. П'яний водій не впорався з керуванням та двічі врізався в будинок.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 12 листопада.
Зупинити водія намагалися випадкові перехожі. Однак він на них не реагував і давав більше газу. Зрештою, врізався в будинок. А потім проїхавши ще кілька метрів – і протаранив інший будинок.
Свідки викликали копів. Порушника зупинили. Драгер показав майже три проміле алкоголю в його крові. Це вище норми в 14 разів. На водія патрульні склали адмінпротокол, авто забрали на арештмайданчик.
Нагадаємо, у Прилуцькому районі на трасі біля села Обичів сталася ДТП: зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vario та автомобіль Volkswagen Polo. Внаслідок аварії загинула 37-річна водійка легковика.
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