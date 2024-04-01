"Рівень ненависті до України знову піднявся до максимуму": експерт назвав головну мету звинувачень України в теракті у "Крокусі"

Після того, як Росія вже офіційно звинуватила Україну у причетності до теракту в "Крокус Сіті Холі", експерти назвали ймовірну головну мету такого обвинувачення.

В коментарі для ТСН.ua політолог Володимир Фесенко повідомив, що ще в перші часи після цього теракту стало зрозумілим – Росія звинуватить у ньому Україну.

"Думаю, що поки триватиме війна, Росія в усіх смертних гріхах звинувачуватиме Україну. Це неминуче. Але це не означає, що ми мусимо з цим змиритися і це визнавати. Ні. Є речі, які до нас не мають стосунку", – каже Володимир Фесенко.

Він продовжує: "Для чого це робиться, для чого звинувачують Україну? Перша версія: це дає Росії можливість вирішити дві проблеми. Перша проблема – це посилити репресії всередині Росії. Це можливо було б зробити і без звинувачення України, але оскільки йде війна, то це буде посилювати ефект".

За словами Фесенка, звинувачення Росії мають спрямованість і проти Заходу, і проти України.

"Це дає (Росії – Ред.) можливість нейтралізувати будь-яку опозицію. Нейтралізувати звинуваченнями, що такі люди підтримують терористів. Але головне і найнебезпечніше: в деяких країнах, навіть дружніх до Росії, зокрема в Китаї, побоюються, що Росія може використати цей теракт як привід для ескалації війни, для агресії в бік Заходу. А це вже загрожує міжнародній стабільності. Я думаю, що це маловірогідно, але такі побоювання є. Росія настільки агресивно реагує на цей теракт своїми звинуваченнями на адресу України, на адресу Заходу, що такі побоювання виникають", – каже політолог.

Як Росія використає цей теракт

На запитання про те, як ще Росія може використати цей теракт, Володимир Фесенко відповів: "Це може бути використано як привід для масової мобілізації, привід для масованих ракетних ударів, бомбардувань. Назовні ці звинувачення мають дискредитувати Україну, представити її терористичною державою. Росія хоче віддзеркалити звинувачення в тероризмі".

Резюмуючи, експерт додав: "Головне для Росії – через кампанію звинувачень України спробувати зменшити допомогу з боку країн Заходу. Крім того, я думаю, що ці звинувачення мають на меті зірвати глобальний саміт миру. Там планують брати участь низка лідерів так званого Глобального Півдня. Росія хоче зірвати цей саміт, хоче, щоб її умовні партнери проігнорували його під приводом того, мовляв, дивіться, що робить Україна. Це мета міжнародна".

Крім цього, за словами Фесенка, у Росії є внутрішня мета, пропагандистська.

"Перед цим терактом у Росії з’явилася певна втома від війни. Рівень антиукраїнських настроїв був не таким великим, як раніше. Тепер з’явилася нова хвиля антиукраїнської істерії. Всередині країни російська пропаганда досягла успіху. Вони підняли майже на максимум рівень антиукраїнських настроїв. Це біда і фашизація російської держави, і російської пропаганди, і стану російського суспільства", – каже політолог.

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